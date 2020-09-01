Сын Виктора Цоя попросил у Путина запретить фильм о музыканте

Сын основателя группы “Кино” Виктора Цоя Александр Цой обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить фильм Алексея Учителя о музыканте. Об этом он рассказал “Газете.ру”.

В обращении к Путину сказано, что наследники Цоя не давали согласия на использование его образа. “Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан, в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и тому подобного — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом”, — говорится в обращении.

В тексте утверждается, что Виктор Цой “принадлежит не только истории своей семьи, но и истории своей страны”, а значит его не следует использовать “как источник дохода”. В обращении сказано, что Путин должен запретить выход фильма вне судебного решения на эту тему, потому что суд “не повернет время вспять и не устранит несправедливости”. Подали ли наследники в суд — не уточняется.

Драма “Цой” Алексея Учителя должна была выйти в прокат 3 сентября, однако её выход отложен на неопределённый срок. Сюжет рассказывает выдуманную историю о том, как водитель “Икаруса”, в ДТП с которым погиб музыкант, везёт гроб с телом музыканта из Риги в Ленинград.

Алексей Учитель был знаком с Виктором Цоем, он снимал его в документальном фильме “Рок” 1987 года. Жена музыканта Марьяна работала в его съёмочной группе, — рассказывал режиссёр в интервью “Афише”. В 1992 году он снял о нём документальный фильм “Последний герой”. О реакции родственников режиссёр заявил, что они имеют право высказать своё мнение о картине. Требования запрета он назвал “странными”.