"Коммерсантъ": российские хакеры получили данные избирателей США

Одна из российских хакерских площадок опубликовала данные более семи с половиной миллионов избирателей штата Мичиган в США. Это информация почти обо всех жителях с правом голоса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В файлах, которые предлагает пользователь с ником Gorka9 на одном из форумов в даркнете, содержатся, в частности, имя избирателя, дата рождения, пол, адрес, электронная почта, идентификационный номер, номер избирательного участка. Пользователь утверждает, что данные актуальны на март этого года. Эксперты "Коммерсанта" подтвердили подлинность базы. Собеседники издания сообщили, что утечка произошла в конце прошлого года.

Жертвами утечки также стали жители штатов Коннектикут, Арканзас, Северная Каролина и Флорида. В каждом из архивов содержится от двух до шести миллионов строк. Gorka9 также продаёт персональные данные более 62 тысяч пациентов Бруклинского центра хирургии в Нью-Йорке.

Участники форума в даркнете нашли способ заработать на сведениях об избирателях с помощью программы "Вознаграждение за помощь правосудию" Госдепартамента США. Ведомство выплачивает деньги за сообщения о вмешательстве в американские выборы. Один из пользователей сообщил, что ему удалось получить около четырёх тысяч долларов за базу избирателей Коннектикута.

Собеседники "Коммерсанта" отмечают, что подобные утечки можно использовать в политических целях – изучать предпочтения избирателей, нацеливать их на определённый выбор и склонять к протестам. При этом хакеры, по всей вероятности, извлекли коммерческую выгоду до того, как опубликовали данные в открытом доступе.

В переписке с "Коммерсантом" взломщики указали на слабую защиту персональных данных избирателей США.

Специалисты по информационной безопасности обращают внимание, что об утечке стало известно незадолго до выборов президента Соединённых Штатов. Они пройдут 3 ноября. По мнению одного из собеседников издания, ник пользователя, созвучный с названием резиденции российского президента ("Горки-9"), позволяет предположить, что в российских хакеров в скором времени обвинят во вмешательстве в выборы в США.