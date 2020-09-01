МВД усиливает борьбу с манипулированием сознанием детей

МВД России создало специальную группу, которая будет выявлять попытки манипулирования сознанием подростков в интернете. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение министерства.

В группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска и других подразделений МВД, занимающиеся вопросами манипулирования несовершеннолетними в соцсетях. В частности, специалисты ведомства анализируют информацию и выявляют объединения, ведущие противоправную деятельность.

В качестве примера в сообщении приводятся группы, пропагандирующие субкультуру АУЕ ("Арестантский уклад един"). В середине августа Верховный суд России признал это движение экстремистским и запретил его деятельность в стране. Ранее в МВД заявляли, что участники подобных группировок могут стать "боевой единицей" во время акций протеста или массовых беспорядков.