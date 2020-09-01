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МВД усиливает борьбу с манипулированием сознанием детей

МВД России создало специальную группу, которая будет выявлять попытки манипулирования сознанием подростков в интернете. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение министерства.

В группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска и других подразделений МВД, занимающиеся вопросами манипулирования несовершеннолетними в соцсетях. В частности, специалисты ведомства анализируют информацию и выявляют объединения, ведущие противоправную деятельность.

В качестве примера в сообщении приводятся группы, пропагандирующие субкультуру АУЕ ("Арестантский уклад един"). В середине августа Верховный суд России признал это движение экстремистским и запретил его деятельность в стране. Ранее в МВД заявляли, что участники подобных группировок могут стать "боевой единицей" во время акций протеста или массовых беспорядков.

  • В начале 2019 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что МВД активизировало деятельность по борьбе с манипулированием сознанием подростков. В ряде школ были установлены контент-фильтры. По официальным данным, профилактическая работа снизила число групповых преступлений несовершеннолетних почти на 18 процентов.
  • В конце августа стало известно, что в Красноярске сотрудники ФСБ настояли на проведении психиатрического обследования девяти подростков. Школьники состояли в группе "Колумбайн" в соцсети "ВКонтакте", посвящённой инциденту со стрельбой в американской школе в 1999 году и приведшему к многочисленным жертвам. Родители утверждают, что дали согласие на обследование под давлением сотрудников спецслужбы.
  • 1 сентября суд в Красноярске разрешил принудительно госпитализировать одну из подписчиц группы 14-летню школьницу Алёну Прокудину. Правозащитники утверждают, что основанием для помещения подростка в круглосуточный стационар стали сведения от сотрудников ФСБ.
  • Родственники Прокудиной утверждают, что школьница никогда не одобряла массовое убийство и просто обсуждала инцидент со стрельбой в соцсетях.

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