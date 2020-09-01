Россия перестанет требовать от Facebook хранить данные граждан внутри страны

Правительство рассматривает возможность введения отстрочки на соблюдение законов о персональных данных и так называемого закона Яровой для IT-компаний. Такие положения содержатся в проекте плана по достижению национальных целей развития России, передаёт РБК. В частности, документ позволит западным компаниям не хранить персональные данные россиян внутри страны — многие из них, например Facebook и Twitter, игнорируют это требование российского закона.

Среди прочих положений, проект документа предполагает установить отсрочку до 30 октября 2022 года для требования обязательного переноса серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, на территорию страны, — передаёт РБК. Ранее за нарушение этого требования штрафовались на 4 миллиона рублей социальные сети Facebook и Twitter. Обе компании штрафы решили не платить.

Из-за отказа перенести сервера в России заблокирована социальная сеть LinkedIn. По факту требование закона игнорируют многие крупные IT-компании, представленные на российском рынке.

Кроме положения о персональных данных, документ облегчает для операторов работу с “законом Яровой”. В частности, он предлагает отказаться от требования хранить на серверах провайдеров тяжёлые файлы пользователей видеотрафик.

Представитель правительства на вопрос РБК о перечисленных положениях сообщил, что подготовка плана в настоящее время продолжается.