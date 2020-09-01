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"Сей статьи меж скобок в народ не пущать!": как в России появилась цензура

"Сей статьи меж скобок в народ не пущать!": как в России появилась цензура
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"Сей статьи меж скобок в народ не пущать!": как в России появилась цензура

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Как в России появилась цензура. Почему Радищева приговорили к смертной казни. Зачем запрещали ноты. И какое отношение ко всей этой истории имеет Тютчев

«Давно известная всем дура — неугомонная цензура кой-как питает нашу плоть — благослови ее господь!» Авторство этих срок приписывают Федору Тютчеву, который служил цензором. Хотя еть мнение, что четверостишье написал другой, не менее известный литератор и цензор Яков Полонский.
В чем заключалась работа царских цензоров? Кто придумал и ввел светскую цензуру в России и как менялось отношение к свободе слова на протяжении последних 300 лет


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