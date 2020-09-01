Суд в Перми вынес приговор по делу о реабилитации нацизма

Жителя Перми Даниила Симанова приговорили к 200 часам обязательных работ по делу о реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пермский краевой суд.

По данным следствия, 4 мая Симанов отправил на сайт "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону гитлеровской Германии, для дальнейшей трансляции на акции "Бессмертного полка".

По делам о реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", помимо Симанова, в мае этого года были задержаны как минимум ещё три человека – Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симанов стал первым осуждённым по этим делам. Расследование в отношении Круглова завершено. Его обвиняют в размещении на сайте "Банк памяти" заявки с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.