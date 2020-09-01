Суд в Перми вынес приговор по делу о реабилитации нацизма

Жителя Перми Даниила Симанова приговорили к 200 часам обязательных работ по делу о реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пермский краевой суд.
По данным следствия, 4 мая Симанов отправил на сайт "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону гитлеровской Германии, для дальнейшей трансляции на акции "Бессмертного полка".
По делам о реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", помимо Симанова, в мае этого года были задержаны как минимум ещё три человека – Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симанов стал первым осуждённым по этим делам. Расследование в отношении Круглова завершено. Его обвиняют в размещении на сайте "Банк памяти" заявки с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
- В связи с пандемией коронавируса ежегодная акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая и во время которой её участники несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны, проходила в онлайн-формате. Организаторы предложили всем желающим размещать на специально созданных интернет-страницах фотографии своих родных, прошедших Вторую мировую войну, сопровождая изображения рассказами из их жизни.
- Глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова заявила, что её организация заблокировала более 300 тысяч анкет с фотографиями нацистов, которые пытались разместить на сайтах "Бессмертного полка". При этом некоторые фотографии всё же прошли модерацию. На одной из них рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был подписан как полковник Василий Алексеев из Ростовской области.
- Первая акция "Бессмертный полк" прошла в 2012 году в Томске по инициативе журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. По улицам города прошли местные жители с портретами родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. В 2013 году акция впервые прошла в Москве. В 2014 году логотипом "Бессмертного полка" стал журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды.
- В 2015 году акция впервые прошла на Красной площади. В ней принимал участие президент России Владимир Путин. После акции основатели "Бессмертного полка" обратились Путину с письмом, в котором выразили опасения по поводу формализации движения. Однако ответа из администрации президента не последовало.
- В сентябре 2015 года было зарегистрировано гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России". На его эмблеме изображён Георгий Победоносец.
- О конфликтах между организациями не сообщалось.
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