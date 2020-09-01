Парламент Норвегии сообщил о масштабной кибератаке

На парламент Норвегии 1 сентября совершена масштабная хакерская атака. Взломана электронная почта нескольких депутатов и сотрудников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление парламента.

Ликвидацией последствий занимается Управление национальной безопасности Норвегии. Кто именно причастен к атаке – не уточняется.

В конце июля Совет Евросоюза ввёл санкции против четырёх россиян, подозреваемых в кибератаках на институты ЕС. В санкционный список также попал Главный центр специальных технологий ГРУ России. Его связывают с хакерской группировкой Sandworm Team. Как утверждается, эта группа атаковала разные правительственные ресурсы по всему миру и энергосистему Украины.