Еврокомиссия призвала Венгрию отменить решение о закрытии границ

Венгрия должна отменить решение о закрытии границ из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ильва Юханссон.

В Еврокомиссии считают, что решение Будапешта о закрытии границ нарушает целостность Шенгенской зоны. Ведомство в ближайшее время свяжется с венгерскими властями для уточнения информации о закрытии границ.

Венгрия с 1 сентября закрыла для иностранцев границы страны из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Это первая страна Евросоюза, вновь закрывшая границы после смягчения ограничительных мер внутри Шенгенской зоны в июне.

В марте нынешнего года, когда начался резкий рост числа инфицированных коронавирусом в Европе, границы закрыла большая часть стран ЕС. Такая ситуация возникла впервые после вступления в силу Шенгенских соглашений.

К концу июня границы были открыты, однако отдельные страны продолжают требовать от въезжающих граждан других стран ЕС или отправиться на карантин, или пройти тест на коронавирус. Внешние границы Шенгенской зоны по-прежнему закрыты для граждан большинства стран мира, включая Россию и США. Исключение составляют обладатели вида на жительство или путешествующие по неотложной необходимости.