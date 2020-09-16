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Лицом к событию. Братья по оружию

Лицом к событию. Братья по оружию
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Лицом к событию. Братья по оружию

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Лукашенко попросил у Путина новые виды вооружений. Он также попросил приехать в Минск С.Шойгу, чтобы "тот посмотрел, где у нас что можно укрепить". Шойгу приехал, проанонсировал очередные учения, и сказал, что совместная военная программа пока выполняется только на 30 процентов. А надо выйти хотя бы на 70. Протесты, таким образом, подтолкнули обе страны к более тесному военному сотрудничеству. Против кого тренируются российская и белорусская армии?Обсуждают военные эсперты Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр, депутат Европарламента от Литвы, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, политолог Станислав Бышок.

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