Лицом к событию. Братья по оружию

Лукашенко попросил у Путина новые виды вооружений. Он также попросил приехать в Минск С.Шойгу, чтобы "тот посмотрел, где у нас что можно укрепить". Шойгу приехал, проанонсировал очередные учения, и сказал, что совместная военная программа пока выполняется только на 30 процентов. А надо выйти хотя бы на 70. Протесты, таким образом, подтолкнули обе страны к более тесному военному сотрудничеству. Против кого тренируются российская и белорусская армии?Обсуждают военные эсперты Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр, депутат Европарламента от Литвы, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, политолог Станислав Бышок.