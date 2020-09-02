За Ивана Сафронова поручились более 140 человек

Более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Будем их использовать", - сказал адвокат. Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста Сафронова.

Среди новых поручителей — главные редакторы РБК, "Ведомостей", "Медузы" Пётр Канаев, Иван Колпаков и Андрей Шмаров, а также бывшая и нынешний председатели "Яблока" Эмилия Слабунова и Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и другие.

В числе подписавших поручительства — правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар, обозреватель "Эха Москвы" Арина Бородина, преподаватели Высшей школы экономики, где учился Сафронов.



Ранее на заседании суда по мере пресечения в июле защита предоставляла более 50 поручительств. Тогда в поддержку Ивана Сафронова выступили журналисты кремлевского пула, военные журналисты, главные редакторы Forbes, "Дождя" и "Новой газеты", "Коммерсанта" и "Ведомостей".

Иван Сафронов был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Ему предъявили обвинение в государственной измене. По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов, когда ещё работал журналистом, был завербован службой разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений якобы была разведка США. Никаких деталей в ФСБ не привели. Дело Сафронова засекречено. Он вину не признаёт и связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью.

Коллеги Сафронова проводили пикеты в его поддержку на Лубянской площади и у ворот СИЗО "Лефортово" в день предъявления ему обвинения. Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова и сделать процесс публичным подписали на начало сентября около 90 тысяч человек.