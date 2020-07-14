Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Журналисты российских информационных агентств и зданий, освещающие деятельность военной и космической отраслей, записали видеообращение в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене. Видео опубликовал телеканал "Дождь".



"Это процесс над каждым из нас, кто пишет на военную тему», - заявили журналисты РБК, ТАСС, "РИА Новости", "Интерфакса" и "Ведомостей". Они выразил уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а также в том, что его уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью. "Его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, так как он не раз мешал скрывать их провалы", - сказала спецкорреспондент РБК Инна Сидоркова.



Накануне было опубликовано видеообращение журналистов кремлевского пула, которые заявили, что не верят в вину Сафронова и призвали следствие предоставить доказательства по делу журналиста.

С открытым письмом в поддержку Ивана Сафронова выступили выпускники Высшей школы экономики. Они также не верят в его виновность и требуют открытого процесса по делу. Сафронов закончил отделение деловой и политической журналистки вуза в 2011 году.

Авторы обращения отмечают, что "материалы дела засекречены, и общество не может оценить, насколько обвинения обоснованы. Но речь в деле идёт о событиях 2017 года, когда Иван работал журналистом, чей долг — добывать и оглашать общественно важные сведения", - говорится в письме, которое уже подписали 400 выпускников ВШЭ"