21-летняя дочь Кадырова стала замминистра культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат назначена первым заместителем министра культуры Чеченской республики. Об этом сам Кадыров сообщил вчера в телеграме. "Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал глава Чечни.
В марте 2020 года Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Как отмечалось, медаль была присуждена "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства".
Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который был основан её матерью Медни Кадыровой в 2009 году.
В 2019 году "Открытые медиа" опубликовали информацию о том, что Айшат может принадлежать бутик эротического нижнего белья "Lady A" в Грозном. Магазин работает в нарушение ряда российских законов, не выдавая чеки, продавая товары без этикеток и не имея достоверного юридического лица.
- У Кадырова десять детей - 4 сына и 6 дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многочисленные родственники Кадырова занимают ключевые государственные должности, однако до этого его дети не занимали никаких постов в руководстве республики. В 2018 году "Русская служба Би-би-си" подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30 процентов являются родственниками главы Чечни.
- В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Рамзана Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину (Хадижат).
- Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в США и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
- Комментируя решение американского внешнеполитического ведомства, Кадыров заявлял, что его жена и дочери были бы готовы отказаться от своих интересов в США и Европе, если бы они у них были.
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