21-летняя дочь Кадырова стала замминистра культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат назначена первым заместителем министра культуры Чеченской республики. Об этом сам Кадыров сообщил вчера в телеграме. "Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал глава Чечни.

В марте 2020 года Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Как отмечалось, медаль была присуждена "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства".

Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который был основан её матерью Медни Кадыровой в 2009 году.

В 2019 году "Открытые медиа" опубликовали информацию о том, что Айшат может принадлежать бутик эротического нижнего белья "Lady A" в Грозном. Магазин работает в нарушение ряда российских законов, не выдавая чеки, продавая товары без этикеток и не имея достоверного юридического лица.