Бывший бизнес-партнёр Фургала дал против него показания по убийствам

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и дал показания против политика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюков также заключил досудебное соглашение со следствием.

Мистрюков заявил следствию, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов – Олега Булатова и Александра Смольского, сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что, помимо Мистрюкова, остальные подозреваемые по делу вины не признают.

Другой источник рассказал агентству, что показания на Фургала дал также ранее осужденный за вымогательство бывший полицейский Владимир Першин.

Официальных комментариев от следователей и адвокатов на этот счет не поступало.

Ранее сообщалось, что следствие до сих пор не может предъявить арестованному в начале июля бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду – убийству бизнесмена Евгения Зори. Ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала непричастным к этому преступлению. Отменить её решение может только Мосгорсуд.