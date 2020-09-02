Бывший бизнес-партнёр Фургала дал против него показания по убийствам

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и дал показания против политика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюков также заключил досудебное соглашение со следствием.
Мистрюков заявил следствию, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов – Олега Булатова и Александра Смольского, сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что, помимо Мистрюкова, остальные подозреваемые по делу вины не признают.
Другой источник рассказал агентству, что показания на Фургала дал также ранее осужденный за вымогательство бывший полицейский Владимир Першин.
Официальных комментариев от следователей и адвокатов на этот счет не поступало.
Ранее сообщалось, что следствие до сих пор не может предъявить арестованному в начале июля бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду – убийству бизнесмена Евгения Зори. Ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала непричастным к этому преступлению. Отменить её решение может только Мосгорсуд.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Кроме чиновника задержаны и арестованы ещё четыре члена, как заявляется, преступной группы. Всем им предъявлены обвинения. Бывший деловой партнёр Фургала Николай Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года в Хабаровске и этапирован в Москву. Тогда же задержали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. По данным следствия, они виновны в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского. Все эти преступления были совершены в 2004 году.
- После задержания Фургала в крае, а также в других регионах больше семи недель подряд проходят массовые митинги и пикеты. Протестующие требуют для Фургала "справедливого суда в регионе", а также суда присяжных.
- 20 июля новым врио главы края был назначен Михаил Дегтярёв, после чего к требованиям митингующих добавилась также отставка президента России Владимира Путина.
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