Разработчик вакцины от COVID-19 испытает её на пожилых

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции её должны исследовать на добровольцах старше 60 лет.

"Одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять-шесть-семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70, 80 лет", – сказал РИА "Новости" Гинцбург. Добровольцев, по его словам, рассчитывают набрать из москвичей.

Гинцбург также сообщил, что некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи в возрасте 70–80 лет сделали прививку от COVID-19. Таких человек 10–15, добавил он. По его словам, все они здоровы.

Ранее в Минздраве сообщали, что вакцина пока запрещена для применения людьми старше 60 и детьми до 18 лет.



Очередным высокопоставленным чиновником, который сделал прививку от коронавируса, стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом он рассказал в интервью на телеканале НТВ. По словам Мантурова, после вакцинации он оставался "на ногах", а не лежал в больнице, как первые добровольцы, участвовавшие в испытаниях.

20 августа о сделанной прививке от коронавируса сообщил вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.