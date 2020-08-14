Опрос: большинство врачей не доверяют российской вакцине от COVID-19

52 процента российских медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированную недавно в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Справочник врача". Из более чем трёх тысяч участников исследования, согласны на вакцинацию 24 с половиной процента.



66 процентов опрошенных объяснили недоверие к вакцине отсутствием достаточных данных о её эффективности. Кроме того, 48 процентов настороженно отнеслись к скорости создания вакцины. При этом рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым будут 20 процентов участников опроса.

Президент России Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации в России вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире. Путин добавил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Фармацевтические компании при этом призывали Минздрав "не форсировать разработку" вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек. Российская вакцина не прошла третьей фазы клинических испытаний, пока она была испытана только на десятках добровольцев.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил сегодня, что в ближайшие дни будут опубликованы подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. "Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже выпущено шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда", — отметил он.

Во Всемирной организации здравоохранения, в США и ряде европейских стран к российской разработке отнеслись настороженно. Глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жёстко раскритиковал действия России. По его словам, одобрение вакцины без решающей, третьей фазы – "это рискованный эксперимент на людях".

В российском министерстве здравоохранения сегодня опровергли сообщение о том, что ведомство предлагало США сотрудничество по разработке вакцины от COVID-19. Ранее американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных российских чиновников, что Вашингтон отказался от сотрудничества с Москвой. От кого конкретно поступило предложение, не уточнялось.

"Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял",— заявил "Интерфаксу" помощник министра Алексей Кузнецов.