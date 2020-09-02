Бывший начальник тюрьмы "красных кхмеров" умер в госпитале в Пномпене

В Камбодже умер один из лидеров "красных кхмеров" Канг Кек Иеу – бывший начальник печально известной тюрьмы "Туол Сленг" в Пномпене, где были замучены тысячи узников военно-коммунистического режима.

В 2010 году Канг Кек Иеу, он же товарищ Дуч, стал первым высокопоставленным руководителем "красных кхмеров", осуждённым трибуналом при участии ООН за преступления против человечности. Он отбывал пожизненный срок и скончался в среду в возрасте 77 лет в госпитале Кхмерско-советской дружбы. Как отмечает Би-би-си, соратник Пол Пота много лет болел. Но точная причина смерти не называется.

Маоистский режим правил в Камбодже, тогда Кампучии, с 1975-го по 1979 год. За это время в стране были убиты около двух миллионов человек. За тюрьмой "Туол Сленг", где раньше была школа, сохранилась репутация самого страшного места пыток. В её застенки были брошены не менее 15 тысяч мужчин, женщин и детей, арестованных как враги народа. Многие подверглись изощренным издевательствам. Из них выбивали признания в преступлениях, которых они не совершали. Переживших пытки приговаривали к смерти. Казни совершались на "полях смерти" в окрестностях Пномпеня. Живыми из "Туол Сленга" удалось выйти лишь примерно 10 узникам.

На суде Канг Кек Иеу публично извинился за причастность к зверствам, а позднее утверждал, что лишь исполнял приказы. Но эти его доводы в апелляционной жалобе трибунал отклонил.