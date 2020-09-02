Юлия Тимошенко: после двух недель борьбы с COVID-19 кризис позади

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко вышла из критического состояния, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сама политик сообщила на своей странице в фейсбуке. Тимошенко поблагодарила лечащих её врачей и всех, кто оказал помощь и поддержку. "Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности… и, хотя до выздоровления еще далеко, уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", – рассказала Юлия Тимошенко.

Ранее о том, что Тимошенко поставили диагноз COVID-19, подтвердила её пресс-секретарь Марина Сорока. 25 августа она написала в соцсетях, что политик переведена на интенсивную терапию, то есть в реанимацию, и находится в тяжёлом состоянии.

31 августа спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что с марта в парламенте заболели 23 народных депутата и 7 сотрудников аппарата Рады. Издание "Украинская правда" пишет, что положительный тест на коронавирус получил соратник Тимошенко из "Батькивщины" Иван Крулько. Сейчас он находится на самоизоляции и говорит, что чувствует себя "как при нетяжелой форме гриппа".