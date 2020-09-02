Ещё двоих "Свидетелей Иеговы" отправили в колонию 

В Кемеровской области суд приговорил к четырём годам лишения свободы двоих последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Сергея Бритвина, который является инвалидом второй группы, и Вадима Левчука признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации. Отмечается, что прокуратура просила для обвиняемых по шесть с половиной лет колонии.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Несмотря на это, решение Верховного суда не пересмотрено, сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.

В июле "Свидетели Иеговы" заявили, что за последние три года правоохранительные органы провели у верующих уже свыше тысячи обысков. В качестве вещественных доказательств по уголовным делам у последователей вероучения изымают Библии, печатные публикации, а также личные вещи, не имеющие никакого отношения к религии: деньги, банковские карты, электронные устройства и даже журналы по шитью.