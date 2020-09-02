В Минске десятки задержанных на протестах 1 сентября ожидают суда

В Белоруссии в среду продолжились выступления против президента Александра Лукашенко. В частности, сообщается, об акции девушек, которые выстроились в цепь солидарности у стелы "Минск - город-герой".

Милиция в громкоговоритель предупреждала их об ответственности, но задержаний не было. Постояв некоторое время, девушки разошлись.

Накануне, 1-го сентября, в разных города Белоруссии на акциях протеста были задержаны около 130 человек. Это данные МВД, судя по которым людей задерживали за участие в несанкционированных выступлениях. В Минске из 95 задержанных свыше 30 – студенты. Во вторник студенты, вслед за призывом оппозиции поддержать общенациональную забастовку, вышли на массовые шествия и митинги.

Примерно треть задержанных во вторник, 39 человек, остаются в милиции – в ожидании судебных рассмотрений их дел.

Несколько десятков журналистов собрались в среду у здания Октябрьского РУВД, чтобы поддержать задержанных днём ранее шестерых коллег. Их увезли в милицию с протестов, которые они освещали как сотрудники СМИ, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. Портал Tut.By пишет, что на всех журналистах были соответствующие жилеты и бейджики "Пресса". В милиции остаются сотрудники Tut.By Алексей Судников, Надежда Калинина, а также корреспонденты агентства БелаПАН и "Комсомольской правды в Беларуси". Им грозят штрафы или аресты до 15 суток по статье об участии в несанкционированном митинге.

Акции против официальных итогов президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Лукашенко, продолжаются уже более трёх недель. В первые дни выступлений ОМОН жёстко разгонял протесты. Сотни людей пострадали, тысячи – были задержаны. Многие впоследствии рассказали о пытках и издевательствах в СИЗО.

Многие страны Европы, США и ряд других государств результаты голосования в Белоруссии не признали, призвав официальный Минск положить конец насилию в отношении мирных демонстрантов. Члены ЕС договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, ответственных за применение силы на протестах и фальсификации итогов выборов, но список пока согласовывается. Латвия, Литва и Эстония тем временем ввели собственные санкции против 30 белорусских официальных лиц, включая Лукашенко.

Александр Лукашенко не раз утверждал, что нынешние протесты в Белоруссии финансируются и организованы из-за рубежа.

Глава МИД России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции в Москве после переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил о "подтвержденных сведениях" о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины. Киев позднее в ответ на слова Лаврова заявил, что украинские власти не ведут никакой подрывной деятельности против Минска.