Сергею Фургалу предъявлено обвинение в убийстве 16-летней давности

Следственный комитет России предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори в 2004 году, сообщается на сайте ведомства. Фургал уже подозревался в причастности к этому преступлению, однако городская прокуратура постановила, что он не имеет к нему отношения.

Зоря был застрелен в центре Хабаровска в 2004 году. У него был бизнес-спор с Фургалом, который тогда занимался торговлей ломом металлов. В квартире убитого была обнаружена записка, в которой он заявлял, что если его убьют, виноватым будет Фургал, — утверждает издание “База”.

Будущего губернатора тогда задерживали по подозрению в причастности к преступлению, но он был отпущен через два дня. Постановление о прекращении уголовного дела было обжаловано следствием в суде в Москве. Суд удовлетворил это ходатайство. Фургал свою вину не признаёт.

Фургал был депутатом Госдумы трёх созывов, в 2015-2016 возглавлял в нижней палате парламента комитет по охране здоровья. В 2018 году он был избран губернатором Хабаровского края, победив с помощью протестного голосования губернатора Вячеслава Шпорта.

Утром 9 июля он был задержан в Хабаровске оперативниками ФСБ и отправлен в Москву. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийство предпринимателей в середине 2000-х годов. Он обвинения отрицает. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят акции в его поддержку.