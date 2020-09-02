Чехия вновь заподозрила Россию в хакерских атаках

В прошлом году Чехия столкнулась с кибератаками со стороны иностранных государств – предположительно со стороны России. Об этом сообщает "Чешское радио" со ссылкой на итоговый отчет Национального управления кибербезопасности. Одна из атак была направлена на стратегическое госучреждение. Его название не раскрывается.

Всего за 2019 год в Чешской республике зафиксировали 217 хакерских атак. Это на 50 больше, чем годом ранее. Управление кибербезопасности отмечает, что злоумышленники при нападениях стали более изощрёнными.

Чаще всего хакеры направляли в организации электронные фишинговые письма и с их помощью получали доступ к закрытой информации. По сведениям чешской спецслужбы, в 85 процентах случаев за нападениями стояла группировка Sofacy, предположительно связанная с российской военной разведкой (ГРУ).

В апреле Прага обвиняла Москву в кибератаках на чешские медицинские учреждения. Россия все обвинения в свой адрес отвергла.

Активно занимался кибератаками и Китай, отмечается в докладе. Управление кибербезопасности упоминает группировку Winnti, которая специализируется на промышленном шпионаже, кбератаках на госучреждения и СМИ. Как утверждается, группировка ответственна за нападения на германские компании, в частности, Bayer, Siemens, BASF и Henkel. В Чехии в прошлом году атак со стороны Winnti зафиксировано не было, однако специалисты по компьютерной безопасности считают, что нападения могут произойти в будущем.