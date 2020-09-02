Бывшим полицейским из дела Ивана Голунова ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. К уже имеющимся обвинениям о превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков добавлена статья о совершении преступления организованной группой.

Кроме того, в среду, 2 сентября, Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшим полицейским. Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их экс-начальник майор Игорь Ляховец останутся в следственном изоляторе. Пятый обвиняемый по делу – признавший вину Денис Коновалов – находится под домашним арестом.

Басманный суд 4 сентября рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении меры пресечения обвиняемым до 7 декабря.