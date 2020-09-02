Бывшим полицейским из дела Ивана Голунова ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. К уже имеющимся обвинениям о превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков добавлена статья о совершении преступления организованной группой.
Кроме того, в среду, 2 сентября, Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшим полицейским. Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их экс-начальник майор Игорь Ляховец останутся в следственном изоляторе. Пятый обвиняемый по делу – признавший вину Денис Коновалов – находится под домашним арестом.
Басманный суд 4 сентября рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении меры пресечения обвиняемым до 7 декабря.
- Корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня прошлого года, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Наркотики были обнаружены при нём, а также в его квартире. Журналист сразу заявил о своей невиновности и о том, что наркотики подброшены. После широкой общественной кампании в его поддержку спустя 5 дней с него сняли обвинения и отпустили из-под ареста. Полицейские, которые к тому моменту были уволены из МВД, были арестованы в январе 2020 года.
- В деле нет организаторов и заказчиков преступления. Голунов ранее говорил, что его преследование могло быть связано с его статьями о похоронном бизнесе, но не называл конкретных имён.
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