"Токсичный Путин": Рунет о вердикте немецких властей

Итак, немецкие врачи, а с их подачи и немецкие власти открыто говорят: Навальный был отравлен, вероятнее всего - веществом, близким к печально известному "Новичку" (подробнее - здесь)

Сергей Ерженков:

Кто там про «рафаэлку» говорил?

Дмитрий Гудков:

Вот и все. Тайное стало явным, очевидное – медицинским. Фактом. Навальный отравлен «Новичком».

То есть государством.

Денис Билунов:

Теперь понятно, почему немцы так долго молчали по поводу состояния Навального. Объявлять о применении против оппозиционного политика боевого отравляющего вещества, которым располагают, несомненно, лишь государственные секретные службы, можно лишь будучи полностью уверенным - слишком серьезное обвинение.

Хазби Будунов:

В наш медийный дискурс возвращаются Novichok и шпили.

Фёдор Крашенинников:

Опять отравители попались.

И как мерзко выглядит ответный бубнёж - ничего не нашли криминалисты, панкреатит, сначала на наш запрос ответьте, вы все врете, мы ничего не получали

Роман Доброхотов:

Вообще не удивляет, что Путин использовал "Новичок" и что именно сейчас. Но почему он прогнулся под давлением Макрона-Меркель и дал вывезти Навального... Вероятно, ему доложили, что яд уже нельзя будет обнаружить...

Алексей Захаров:

Вспомните всех, кто говорил, что Навальный отравился дихлофосом, что он перепил, что у него был диабет, что кома может случиться сама собой. Или что ничего все равно не докажут, или что "немцы пока молчат". Или что "Путин сильный, ему этого не надо". Это повод пересмотреть ваши источники информации и (если вы сами такое говорили или думали) порефлексировать. Правда имеет свойство быть неприятной.

Андрей Лошак:

А как же "омские врачи", "российские криминалисты", "прокуратора", "следственный комитет" и прочие в кавычках специалисты, которые в упор не видели "вещества"и отказывали в возбуждении дела - что им теперь говорить? Подготовили методички?

Поразительно, что вот такой круговой порукой власть полностью изобличает себя. Она действует, как бандит, который после совершения преступления почему-то остался на свободе и запугивает свидетелей. Тем самым, выдает себя с головой. Ну если вам нечего скрывать - начните немедленно расследование, с самого начала налицо все признаки отравления главного противника власти, да еще в общественном месте - нужно срочно все оцепить, прислать лучших специалистов и каждый час устраивать не только медицинские, но и полицейские брифинги для прессы с предполагаемого места отравления. Вместо этого - жалкий лепет врача-единорса про обмен веществ, ну и конечно же Песков, который все это время врет и не краснеет, за что этого петрушку и держат: "Нет вещества. К сожалению, его не удается установить, анализы не показывают". Меня прямо передернуло от отвращения, когда я прочел это "Нет вещества". Пока "пациент", как они уничижительно называют Навального, находился (и находится) в реанимации между жизнью и смертью, петрушка со своим хозяином паясничали и глумились как бы говоря нам: "Кошелек? Какой кошелек? Не пойман - не вор". Ну вот поймали. Российсская власть теперь официально главный подозреваемый - и она все сделала, чтобы так выглядеть.

Александр Шмелёв:

Слово "Новичок" разрушает последний бастион кремлевских и околокремлевских пропагандистских версий.

В принципе всё их вранье в таких ситуациях всегда устроено по одной модели: на первом этапе на публику выливается колоссальный объем противоречащих друг другу версий, объяснений, "сомнений" и прочего. А на втором, когда все эти версии отпадают одна за одной, у них остается последнее прибежище - "Путин не знал, это самоуправство исполнителей".

Так было с Боингом, так было с убийством Немцова, так было и с отравлением Навального: за последнюю неделю я прочел довольно много постов и комментов на тему "да, похоже, это все-таки отравление, но при чем тут Путин, очевидно что это какие-то региональные бароны, задетые расследованиями Навального! Или, может быть, Пригожин, или Золотов, или еще какие-то силовики, но почему сразу Путин?" и т.д.

В принципе это вполне понятно и, возможно даже не всегда писалось по заказу. Психологически очень трудно принять, что всей властью в нашей стране обладает хладнокровный убийца-маньяк, спокойно дающий санкцию на применение запрещенного химического оружия в мирном сибирском городе - лишь бы убить своего политического противника. Поэтому не желающее принять реальность сознание лихорадочно ищет версии, при которых можно как-то вывести этого человека за скобки. Примерно по такой же логике твердокаменные коммунисты вплоть до самого расстрела считали, что "товарищ Сталин не знает" о том, как их пытали, заставляя подписаться под самооговорами.

Однако иногда все-таки стоит возвращаться в реальность. Никакие региональные бароны, силовики, Золотов, Кадыров, Пригожин, Гиркин и прочие на кого принято валить такие истории, не могли получить доступ к запрещенному во всем мире и внесенному во все террористические списки "Новичку". Только один человек мог санкционировать его применение. И мы все, к сожалению, хорошо знаем, кто этот человек. Других вариантов нет.

Игорь Эйдман:

Для чего чекисты используют известный яд, с которым их уже брали за руку? "Для форсу бандитского. Вот будто бы смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать". Просто для них Новичок, как для бандитов из известного сериала - черная кошка. Фирменный знак, демонстрация безнаказанности: да, это мы, и что вы нам сделаете?

Владимир Милов:

Характерное отличие ситуации с отравлением Навального - в этот раз в мире практически все - политики, пресса, комментаторы - единодушно говорят, что отравитель - Путин. Сомнений никаких нет. Ему не отмыться после такого

Александр Рыклин:

Токсичность Путина теперь сравнялась с токсичностью боевого нервно-паралитического вещества "Новичок"... А, возможно, и превзошла его...

Аббас Галлямов:

Опять все спорят, кто дал команду травить - Путин или не Путин. Внесу свою лепту, зафиксировав пару мыслей.

Во-первых, Путин - фанат иерархий. Его мир строго вертикален. Там нет отношений равноправных партеров, каждый из которых действует независимо от других. У Путина все иерархично - здесь ты начальник, а здесь подчиненный. В этом мире нет места импровизациям и самодеятельности. И это плохая новость для тех, кто думает, что Путин тут не при чем. Путин никогда не давал оснований заподозрить себя в отсутствии желания править. Ключевые решения он всегда принимает сам. Борьба с оппозицией - это важнейшая задача правителя и непонятно, с чего бы вдруг Путин переложил ее на кого-то ещё.

Мысль номер два, она вытекает из мысли номер один. Децентрализация системы принятия решений при Путине может означать только одно - система рассыпается. Если кто-то помимо Путина принимает решение травить оппозицию, создавая при этом очевидные проблемы самому Путину, значит этот кто-то и правит страной.

Ну и третья мысль. Может быть все ошибаются и Путин действительно не при чем. Ну, теоретически, и такое возможно. Но тогда вопрос к тем, кто довёл до того, что при любом шухере подозрение падает лично на Путина. Тогда выходит, что люди, выстраивающие его имидж и реализующие внутриполитический курс, напрочь провалили все стоящие перед ними задачи.

Леонид Рагозин:

Думаю, нет больше вопросов к Путину и про него. Человек сделал свой окончательный выбор и решил свою судьбу. Есть вопросы к его активным и пассивным сторонникам, включая, конечно же, «совершенно аполитичных» людей. И про них, и про их судьбу. И про нашу, увы, связанную с ними судьбу.

Антон Орехъ:

С отравлением Навального всё настолько очевидно и предсказуемо, что трудно уйти от банальностей. Международный скандал Россию не пугает. Какой там испуг может быть после Крыма, Боинга и Скрипалей? А нашему обывателю за глаза хватит истории про падение сахара в крови. Наши медики спасли Навального от смерти (что, кстати, правда), а немцам мы не верим, потому что немцы что угодно скажут, чтобы нас очернить. Ну, и что-нибудь про то как мы всегда били фрицев для разнообразия добавить

Антон Громов:

Сейчас наступил момент истины - если за отравление оппозиционера калибра Навального не последуют болезненные для Кремля и путинских олигархов санкции, то никакого серьёзного международного веса у внесистемной российской оппозиции попросту нет. Для Кремля в таком случае сигнал будет очевидный - зачистить сопротивление можно под ноль без каких-либо издержек.

Максим Юсин:

Ситуация с Алексеем Навальным развивается, похоже, по наихудшему из всех возможных сценариев. "Новичок", химическое оружие -- худшего ассоциативного ряда придумать сложно. Немцы сделали крайне жесткое заявление, проинформировали о своих выводах НАТО и ЕС.

Дальнейшее развитие событий (в том числе введение или нет новых санкций) зависит от реакции Москвы. Если власти России продолжат огульно всё отрицать, последствия для отношений с Западом и для престижа страны будут плачевными.

Единственный возможный путь в этой ситуации -- провести полноценное расследование и постараться установить, кто на территории России травит людей химическим оружием. Если исходить из того, что заказчиком был не Кремль (а я не думаю, что был он), то тем более важно понять, кто устроил эту грандиозную диверсию.

Рубль, кстати, на эту новость отреагировал мгновенно, резко упав и к доллару, и к евро.

Виктор Матизен:

Сейчас вся российская сволочь начнет вопить: "Снова англичанка гадит!".

Да, разве что в этом случае не "англичанка", а "немка".

Александр Дюков:

А я правильно помню из предыдущей серии, что "Новичок" - это такое ОВ, одно прикосновение к которому почти что смертельно и которое дезактивируют в костюмах полной химзащиты? И что спастись от него Скрипалям удалось только потому что рядом оказалась специализированная химлаборатория?

Пётр Фаворов:

Версия о том, что Скрипалей спасли уникальные специалисты из случайно оказавшегося в кустах Портон-Дауна, наконец рухнула - этим вашим новичком нельзя оказывается никого отравить даже между Томском и Омском.

Егор Холмогоров:

Вообще суперотравляющее вещество, которое, если принять логику адептов секты об отравлении, _дважды_ дает сбой в случае наичувствительнейших на международном уровне "акций" - это прямая государственная измена. За такое на виселицу отправляют.

У папы Борджиа система работала как-то поэффективней.

Но на самом деле это конечно наглядное опровержение причастности Кремля и спецслужб к этой истории.

Леся Рябцева:

Ну вот наконец и «разродились» по Навальному, говорят «Новичок». Господа, а ведь могли бы что-то и пооригинальнее придумать, не говоря уж о правдоподобности версии.

Если травили Новичком, то за хрена его выпустили из страны тогда, а? Оставили бы здесь, проще было бы довести дело до ума, как говорится. И опять же, если «Новичок», то где следы, почему никто больше не потравился, кот не помер, аэропорт не закрыли, а омские и шаритевские врачи без скафандров выхаживали больного Навального? Не стыкуется.

То есть, Меркель осмелела и решила юзануть историю против нас? Ждем новые санкции? Или главной санкцией в новом мире будет недопуск российских граждан в Европу? Ну здесь еще неизвестно, кто больше пострадает.

Юлия Витязева:

В сухом остатке: неудавшееся «отравление» Скрипалей стало главной мотивацией для неудавшегося «отравления» Навального.

Похоже, Запад упорно продолжает мерить всех по собственной шкале идиотизма.

Дмитрий Гололобов:

Кажется, что даже глубоко и искренне ненавидящий Россию и Путина человек, минимально склонный к аналитическим размышлениям, никогда не сможет поверить в то, что некие российские спецслужбы демонстративной травят "врагов Путина" просроченным "Новичком". Само слово "Новичок" теперь имеет просто мистическое звучание для ушей западного обывателя, словно его производит лично Путин в своём кабинете в Кремле. При этом, несмотря на то, что это "ужасное боевое отравляющее вещество, капля которого способна отравить целый город", весьма условные "враги" (они же -"сакральные жертвы") упорно выживают, а на Россию накладывают новые санкции и идет новая волна агрессивного международного PRа. Для незаинтересованного независимого наблюдателя все это выглядит, как демонстративная стрельба из архаичного пистолета с гнутым дулом, данные о котором есть у всех криминалистических лабораторий мира. Можно, конечно, долго искать причину для чего нужно было такое "демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль": для замены лидера оппозиции, к выборам президента в США, для наложения санкций на "Северный поток" или к событиям в Беларуси, но то, что "рук ФСБ и Путина" тут нет и быть не может - абсолютно очевидно, даже если ты не любитель чтения детективов Агаты Кристи и Чейза.

Тина Канделаки:

Чтобы уладить формальности для приезда немецких врачей, российским властям понадобилось меньше суток. Доступ к Алексею Навальному был предоставлен немедленно.

Почему же немецкая сторона не пригласила российских специалистов для открытого и всестороннего расследования этого инцидента?

Информация о результатах анализов с немецкой стороны сразу попадала в паблик, но до сих пор так и не была передана в Россию.

Ну а обязанной давать объяснения назначили именно российскую сторону. В Германии, видимо, со всем уже разобрались.

Алексей Мухин:

Обвинение рассчитано на эмоциональную деморализацию оппонента. Не ведитесь. Нужен ответ.

И он простой: Навальный был вывезен из России "чистым", без "Новичка" - все вопросы, раз уж на то пошло, к тем, кто имел к нему доступ после вывоза.

Будут санкции - будет ответ.

Евгений Примаков:

Всё, что происходит с и вокруг Алексея Анатольевича Навального не имеет никакого отношения ни к «Новичку», ни к оппозиции, ни к «режиму», ни к борьбе или свободам, ни к желаниям кого-то там «убрать» или «заставить замолчать», ни к тайным лабораториям, ни к ОЗХО и химическому оружию, не имеет никакой связи с выборами или люстрациями, разоблачениями и критикой, пикетами и отстаиванием государственности.

Всё это только про Северный поток-2.

Ищите откуда запахло деньгами.

Интересно только как именно в эту историю втащили Берлин, как именно - технологически - подселили Германии идею, что им нужно обязательно поучаствовать в этом деле, кто кому позвонил и подсказал. Или кто-то там сразу и вёл эту историю.

Маргарита Симоньян:

Я не знаю, кто отравил Навального и травили ли его вообще.

Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было.

В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений.

Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам.

А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию, - это и есть непреложный факт.

Сергей Марков:

Навальный был отравлен Новичком. Это заявили немецкие структуры. Рубль на этой новости рухнул. Ну раз появился Новичок, - значит, это не российские криминальные структуры траванули Навального из мести за коррупционные расследования, а на сцену вышли западные спецслужбы. О! Эти будут врать и врать и врать. Это и есть настоящие враги Кремля и Путина. Которые давно уже мечтают вцепиться ему в глотку. А мы нашего Путина врагам не сдадим! Он хороший. И людей не травит. В отличии от тех, кто его обвиняют, - они давно уже вышли из под контроля и берега потеряли.

Ирина Алкснис:

Они бы хоть что-то другое назвали. Что угодно. Мышьяк. Цианистый калий. Кураре.

Но слово "Новичок" способно же вызвать теперь только ржание на одной седьмой части суши.

Максим Кононенко:

Я, честно говоря, даже не ожидал, насколько единодушным будет смех над немецким заявлением. Ну то есть кроме совсем уже верных адептов, которым нельзя сомневаться, все остальные как один тренируются в самых нелепых интерпретациях. Что тут, что в телеге.

Мне кажется, самой Ангеле Меркель стыдно. Она-то баба неглупая и всё понимает.

Спутник и Погром:

Тупее травли Навального новичком может быть я даже не знаю что. Разве что пообещать прислать ОМОН на помощь Лукашенко. Так, подожжи-ка...

Виктор Олевич:

Вообще, реакция Москвы на международной арене до боли напоминает линию защиты адвокатской команды М.Ефремова: в машину подсаживались неустановленные лица, был пьян и ничего не помнит и т.п. с рядом сомнительных свидетелей, озвучивающих мириаду версий, одна нелепее другой. Будто PR-консультантом по инциденту устроился Пашаев, примерно с теми же ожидаемыми результатами.

Дмитрий Бавырин:

Что бы ни сказали теперь про дело Навального со стороны кремлевского окопа, упираться будет в одно - немцы врут. Врут нагло, уверенно, в глаза и на высшем уровне.

Ок, допустим.

Но если они врут, они вас намеренно топят и сливают. Да-да, вот они, самые любимые в Европе партнеры, с которыми на одном языке, к которым ездим перенимать опыт, которым на Киев жалуемся, с которыми "Северный поток" и еще дцать совместных проектов - они вас сейчас топят, сливают и не уважают ничуточки.

А почему они топят, сливают и не уважают ничуточки? Точнее, почему они топят и сливают именно сейчас? Это что, игра на добивание?

В свое время у Кеннеди обсуждался план с инсценировкой бомбежки военной базы, в чем предполагалось обвинить СССР. Но после этого планировали начать третью мировую войну, а не пернуть в лужу: ах вы, кровавые, мы вам теперь за это Семичастного в Нью-Йорк не пустим.

То есть если за враньем последуют секторальные санкции, похороны "Северного потока" (из-за которого Берлин рассорился с США) или нечто, ради чего тут заводились карты "Мир", то это игра на добивание. Будет очень больно. Ради такого можно соврать и вот это вот всё.

А если вышлют трех дипломатов (больше нельзя - в Москве работать некому будет) и в третий раз запретят въезд в Евросоюз руководству российских спецслужб, то совершенно непонятно, зачем вот это вот всё немцам нужно.

Не знаю, какой клоунадой смыслов будут затыкать этот логичный вопрос, но уверен, что именно клоунадой.

Сергей Пархоменко:

Важно отдавать себе отчет в том, что руководству Германии - и в особенности Ангеле Меркель - не нужен никакой искусственный повод для обострения отношений с Россией, и лично с Путиным. Очень сильно не нужен. Более того, необходимость реагировать на открытия, сделанные при исследовании организма Алексея Навального, - это очень большая проблема для германского правительства, и для канцлерин в прежде всего.

Меркель бесконечно треплют и пинают все, кому не лень, за ее "нежную дружбу" с Путиным, за снисходительность к выходкам России в международных делах. И сейчас ей еще добавят, сейчас ей припомнят каждое примирительное слово, которое она сказала по поводу Путина в последние годы. Все это для нее страшно невовремя.

Тем более нелепо говорить, что германские политики ищут повода для того, чтобы создать какие-то проблемы завершению "Северного Потока - 2". Уже было сказано - и аккурат сегодня повторено, - что Меркель и ее правительство не намерены связывать судьбу проекта с делом Навального.

Так что те заявления, которые они сейчас делают, - им приходится из себя выдавливать, потому что совсем никак невозможно этого избежать, невозможно сделать вид, что ничего не случилось. Невозможно проигнорировать результаты экспертизы. Они бы очень хотели ничего этого не говорить. Но вынуждены: все слишком серьезно и опасно.

Мария Снеговая:

Условный Запад долго ОЧЕНЬ ХОТЕЛ и старался верить, что Путин ни при чем, что просто отдельные нехорошие дяди вышли из-под его контроля. Ведь тогда можно попенять Путину, что он ничего не контролирует, но продолжать с ним сотрудничать и, например, вместе строить Северный Поток-2. Но, как западные лидеры ни пытаются, Путин в последнее время не оставляет им никаких шансов продолжать верить в эту версию. Слишком участились в последнее время демонстративные наглые террористические атаки со стороны аффилированных с Кремлем лиц как на Западе, так и внутри России. Слишком демонстративно покрываются и награждаются с самого верха их непосредственные исполнители. Поэтому Западу с неохотой приходится признавать, что стоит за всем этим непосредственно Путин.