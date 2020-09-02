В организме Алексея Навального найдены следы "Новичка"

Специалисты лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы боевого химического отравляющего вещества, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе отравляющим веществом "Новичок". Об этом сообщает сайт правительства Германии.

Ситуацию обсудили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министры иностранных дел страны, обороны, юстиции, финансов и внутренних дел. Ранее сообщалось, что Берлин может ввести новые санкции против России, если версия об отравлении политика подтвердится.

Об обнаружении яда будут проинформированы Организация по запрещению химического оружия, Евросоюз и НАТО. МИД Германии вызовет к себе посла России. Берлин призвал российское правительство объяснить произошедшее. Правительство Германии "самым решительным образом" осудило нападение.

Навальный был госпитализирован утром 20 августа с отравлением неясного происхождения в Омске и был введён в состояние искусственной комы. Российские врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы, к этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, например, "Новичок".

Навальный с момента доставки в больницу в Омске находится в коме. В прошлую пятницу берлинская клиника "Шарите", где он содержится, выпустила отчёт о состоянии здоровья политика. Сообщалось, что он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако состояние Навального стабильно. "Говорить о долгосрочных последствиях отравления ещё слишком рано", — отмечалось в сообщении.