Задержанных на протесте в Минске журналистов отправили в изолятор

Журналистов белорусских СМИ, задержанных 1 сентября на акции протеста студентов в Минске, отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Суд Октябрьского района вечером в среду повторно отправил в районный отдел милиции на доработку и устранение недостатков дела всех шести задержанных во вторник журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой из издания TUT.BY, Сергея Щеголева, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич из "Комсомольской правды в Беларуси", а также Андрея Шавлюго из агентства БелаПАН.

Коллеги задержанных репортёров пришли поддержать их зданию отделения милиции с плакатами "Свободу журналистам!" и "Я при исполнении".

Журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей. Им вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Задержанным грозит штраф или административный арест.