Задержанных на протесте в Минске журналистов отправили в изолятор

Журналистов белорусских СМИ, задержанных 1 сентября на акции протеста студентов в Минске, отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
Суд Октябрьского района вечером в среду повторно отправил в районный отдел милиции на доработку и устранение недостатков дела всех шести задержанных во вторник журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой из издания TUT.BY, Сергея Щеголева, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич из "Комсомольской правды в Беларуси", а также Андрея Шавлюго из агентства БелаПАН.
Коллеги задержанных репортёров пришли поддержать их зданию отделения милиции с плакатами "Свободу журналистам!" и "Я при исполнении".
Журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей. Им вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Задержанным грозит штраф или административный арест.
- Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после объявления о победе Александра Лукашенко на выборах президента. Участники протестов считают, что итоги выборов грубо сфальсифицировали и на самом деле победила Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. В первые дни власти жестоко разгоняли их, затем начали задерживать людей выборочно.
- Большинство стран Европы, США и ряд других стран не признали результаты выборов в Белоруссии и осудили насилие в отношении протестующих и членов оппозиции как до, так и после голосования.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.