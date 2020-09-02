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Задержанных на протесте в Минске журналистов отправили в изолятор

Акция белорусских журналистов перед отделом милиции в Минске, 2 сентября 2020 года

Журналистов белорусских СМИ, задержанных 1 сентября на акции протеста студентов в Минске, отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Суд Октябрьского района вечером в среду повторно отправил в районный отдел милиции на доработку и устранение недостатков дела всех шести задержанных во вторник журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой из издания TUT.BY, Сергея Щеголева, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич из "Комсомольской правды в Беларуси", а также Андрея Шавлюго из агентства БелаПАН.

Коллеги задержанных репортёров пришли поддержать их зданию отделения милиции с плакатами "Свободу журналистам!" и "Я при исполнении".

Журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей. Им вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Задержанным грозит штраф или административный арест.

  • Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после объявления о победе Александра Лукашенко на выборах президента. Участники протестов считают, что итоги выборов грубо сфальсифицировали и на самом деле победила Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. В первые дни власти жестоко разгоняли их, затем начали задерживать людей выборочно.
  • Большинство стран Европы, США и ряд других стран не признали результаты выборов в Белоруссии и осудили насилие в отношении протестующих и членов оппозиции как до, так и после голосования.

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