Какую конфигурацию политической системы задает Конституция, поправленная под обнуление срока полномочий Владимира Путина. Эволюцию авторитаризма на XXVII Алтайском форуме обсуждают политики Владимир Рыжков, Сергей Кухтуеков, юристы Михаил Краснов, Илья Шаблинский, политолог Дмитрий Орешкин.
Другие материалы
-
17 сентября 2020
Лицом к событию. Новый конституционный порядок Путина
-
16 сентября 2020
Лицом к событию. Сказки Лукашенко про НАТО
-
15 сентября 2020
Лицом к событию. Россия и Европа: отравленные отношения?
-
14 сентября 2020
Лицом к событию. Приехал в Сочи сдаваться Путину
-
11 сентября 2020
Лицом к событию. Почему русские молчат
-
10 сентября 2020
Лицом к событию. Как освободить Россию от криминальной автократии?