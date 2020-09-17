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Лицом к событию. Новый конституционный порядок Путина

Лицом к событию. Новый конституционный порядок Путина
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Лицом к событию. Новый конституционный порядок Путина

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Какую конфигурацию политической системы задает Конституция, поправленная под обнуление срока полномочий Владимира Путина. Эволюцию авторитаризма на XXVII Алтайском форуме обсуждают политики Владимир Рыжков, Сергей Кухтуеков, юристы Михаил Краснов, Илья Шаблинский, политолог Дмитрий Орешкин.

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