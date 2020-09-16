Время Свободы: Марш-бросок Марии Певчих. Как бутылка со следами яда для Навального оказалась в Германии

Бутылка со следами яда, которым был отравлен Алексей Навальный, была изъята его соратниками из номера Навального в гостинице в Томске*** Российские врачи готовят акцию протеста против невыплаты им надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID 19***Польская прокуратура подозревает смоленских авиадиспетчеров в умышленном доведении до авиакатастрофы самолета президента Польши в апреле 2010 года