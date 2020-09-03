Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в убийстве

Красноярскому бизнесмену и политику Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. После ознакомления Быкова, его адвокатов, а также потерпевших с материалами дела оно будет передано в суд. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следствие считает Быкова виновным в гибели жителей Красноярска Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По версии следователей, Быков заказал их физическое устранение после неудачного покушения на него. Он решил, что убить его пытались именно Наумов и Войтенко, с которыми у Быкова был личный конфликт.

Ключевым свидетелем по данному делу выступил непосредственный исполнитель заказного убийства Владимир Татаренков. За это преступление он уже отсидел в тюрьме и вышел на свободу в августе этого года. Следственный комитет заявил, что Татаренков подтвердил тот факт, что убийство было заказано именно Анатолием Быковым.

Кроме этого убийства следователи считают Быкова виновным в гибели ещё одного предпринимателя в 2004 году, а также в организации преступной группы. По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.

Анатолий Быков сейчас находится в СИЗО. Он был задержан и затем арестован в начале мая .

Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Речицкого.