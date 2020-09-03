Россия возобновит авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возобновить авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Документ опубликован на сайте правительства. Таким образом гражданам России в общем порядке можно выезжать в семь стран — ранее граница была открыта с Великобританией, Швейцарией и Турцией.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце весны закрыла границы и остановила международное авиасообщение. Несмотря на это, до середины лета продолжались регулярные рейсы в Минск, но позже и они были отменены.

С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Великобританией, Турцией и открыли границу для Танзании. Позднее были разрешены полёты в Швейцарию.

Ранее правительство заявляло, что будет открывать границу и восстанавливать полёты только на взаимной основе. Въезд для россиян разрешён в Белоруссию, с сентября границу со своей стороны открыли Польша и Греция.