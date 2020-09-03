США выразили возмущение по поводу отравления Навального "Новичком"

Белый дом выразил возмущение в связи с тем, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", о чем ранее сообщили власти Германии.

Совет национальной безопасности напомнил, что Россия в прошлом уже использовала "Новичок", и заверил, что Соединенные Штаты будут "работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в России" и "ограничить потоки финансирования их злонамеренных действий".

У США нет причин ставить под сомнение выводы правительства Германии о том, что для отравления Навального был использован "Новичок", заявил в среду высокопоставленный источник в правительстве США , знакомый с отчетами американской разведки. Использование "Новичка" продемонстрировало, что Путин готов на «дерзкие» действия в отношении лиц, которых он считает опасными или раздражающими, отметил он.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил Кремль в отравлении Навального. "Кремль снова использовал любимое оружие — агент класса "Новичок",— чтобы заставить замолчать своего оппонента",— говорится в заявлении Байдена. Он также раскритиковал своего конкурента на предстоящих в ноябре выборах - президента США Дональда Трампа - за молчание по этому поводу.

Накануне после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Алексея Навального яда типа "Новичок", сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", чтобы привлечь россиян к ответственности.

Германия уже заявила о возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального . Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудит с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на отравление Навального, которое она назвала "покушением".

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал отравление Алексея Навального "шокирующим" и категорически осудил это преступление, потребовав от российских властей проведения тщательного расследования его обстоятельств. НАТО рассматривает любое применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении Столтенберга.

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.