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Арестованный в Ливии политтехнолог Пригожина выдвинулся на выборах в Коми

Максим Шугалей

Арестованный в Ливии политтехнолог Максим Шугалей выдвинулся на выборы в Госсовет республики Коми. Он идёт первым номером в партийном списке партии "Родина". Шугалей работал в Африке по заказу предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина. Власти Ливии подозревают россиянина в попытке вмешаться в президентские выборы.

Кампанию "Родины" в Коми ведёт большая часть команды политтехнологов Пригожина, работавщих на его внутриполитических проектах, — утверждает издание "Медуза". Возглавляющий список партии Шугалей никогда не был связан с регионом, однако в предвыборной агитации его называют одним из защитников Шиеса — станции рядом границей Архангельской области и Коми, где планировалось построить мусорный полигон для размещения бытовых отходов из Москвы.

Шугалей — политтехнолог из Санкт-Петербурга, работавший на Пригожина на выборах в Мадагаскаре. В мае он был арестован в Триполи, власти ливийского Правительства национального согласия подозревают его в попытке вмешаться в президентские выборы, которые должны были состояться в республике весной 2019 года. Издание "Проект" сообщало, что Москва планировала поддержать на голосовании второго сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейфа Каддафи.

Выдвижение Шугалея от "Родины" и участие технологов Пригожина в выборах согласовано с администрацией президента, утверждают источники "Медузы". Собеседник в администрации заявил корреспонденту, что сотрудники Пригожина думают, что в случае победы на выборах, регионального депутата проще будет освободить. Он сказал, что не понимает этой логики.

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