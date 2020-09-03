Суд счёл незаконной телефонную слежку, раскрытую Сноуденом

Апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежки за телефонными звонками и перепиской в интернете миллионов американцев, разработанную в Агентстве национальной безопасности (АНБ). В решении суда сказано, что сбор данных о телефонных разговорах без санкции судов нарушает Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и может быть неконституционным.

Суд также пришел к выводу, что руководители американской разведки, которые публично защищали эту программу, говорили неправду. Американские власти ранее настаивали, что программа слежения за телефонными разговорами позволила бороться с экстремиcтами в США.

Семь лет назад программу массовой слежки спецслужб за американцами и гражданами других стран предал огласке бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. После этого в США ему были предъявлены обвинения в шпионаже. С 2013 года Сноуден скрывается в России.

Комментируя решение суда, Сноуден написал в твиттере: "Я не мог себе представить, что доживу до того момента, когда наши суды осудят действия АНБ как незаконные и в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение. И все же этот день настал".

Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот предстал перед американским судом. Президент Дональд Трамп характеризовал Сноудена как "предателя".

Год назад Сноуден заявил, что в последнее время замечает ослабление критики в свой адрес в Соединённых Штатах и не исключает своё возвращение на родину, чтобы принять участие в судебном процессе.