В Словакии суд оправдал обвиняемого в заказе убийства журналиста

Суд в Словакии оправдал предпринимателя Мариана Кочнера и его знакомую Алену Жужову по громкому делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты в феврале 2018 года.

Обвинительный приговор вынесен в отношении Томаша Сабо, который признан виновным в соучастии в убийстве и приговорён к 25 годам тюрьмы.

Суд признал недостаточными доказательства о вине Кочнера и Жужовой. Дело рассматривала судебная коллегия из трёх человек, причём председательствующий судья голосовал за то, чтобы признать Кочнера виновным. Журналисты отмечают, что это редкий случай в судебной практике.

Предпринимателя осудили только за незаконное хранение оружия и приговорили к 5 месяцам лишения свободы.

По версии следствия, Кочнер был заказчиком убийства, а Жужова – его пособницей. Сабо и бывший военный Мирослав Марчек были признаны непосредственными исполнителями убийства. Марчек ранее был осуждён по этому делу на 23 года лишения свободы. Он признал вину, как и ещё один предполагаемый посредник Золтан Андрушко, которого суд ранее приговорил к 15 годам лишения свободы.

Куциак и его невеста были застрелены в собственном доме недалеко от Братиславы. В то время Куциак расследовал связи людей из окружения тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией. Он расследовал также деятельность компаний, связанных с Марианом Кочнером. За год до убийства журналист сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако, как сообщала словацкая пресса, власти не приняли никаких мер для защиты репортёра.

Родственники убитых не согласны с оправдательным приговором. Они убеждены в виновности Кочнера. Такого же мнения придерживается и президент Словакии Зузана Чапутова. Она заявила, что шокирована приговором. По словам президента, она уважает решение суда, но ожидает, что оно станет предметом апелляции в Верховном суде. В том же духе высказался и премьер Игор Матович.​