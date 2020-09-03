В последнем слове Ефремов прочитал стихи, посвящённые погибшему в ДТП

В Пресненском суде Москвы завершились слушания по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в котором погиб человек. Прокурор затребовал для обвиняемого 11 лет колонии. Защита Ефремова попросила суд вынести любой приговор, не связанный с лишением свободы.

Сам актёр, выступая с последним словом, назвал запрошенный обвинением срок "кровожадным", высказав опасение, что не доживёт до его окончания. "Это смертный приговор", - сказал Ефремов, добавив, что "при смертном приговоре полагается исполнять последнее желание", в качестве которого он попросил судью вынести ему "законный приговор".

В своей речи Ефремов также отметил, что резонанс его дела связан исключительно с тем, что он публичная личность. По мнению актёра, если бы на его месте был "простой человек", то для него потребовали бы наказание вдвое меньше. При этом Ефремов ещё раз заявил, что находится в суде, чтобы увидеть доказательства своей вины, а не для того, чтобы "отмазываться". "Если бы я отмазывался, если бы я пользовался телефонным правом, которое живёт у нас в стране, этого суда бы не было", - сказал он.

Кроме того Ефремов обвинил защиту потерпевших, Александра Добровинского и Анну Бутырину, в "аморальности". Актёр считает, что они целенаправленно не дали ему "не только удовлетворить моральный ущерб, но и вообще помириться" с потерпевшими, которым Ефремов выразил "глубокие соболезнования", попросив у них прощения. После этого обвиняемый прочитал стихотворение, которое, по его словам, написал на девять дней смерти Сергея Захарова. В нём Ефремов называет себя "омерзительным, паяным и ужасным человеком", "дошедшим до края", жалеет о том, что не может встретиться с погибшим, и заявляет, что если сможет пережить его смерть, то "всё, что будет потом, будет только во имя" его. Полный текст стихотворения опубликовало издание "Медуза".

В конце Ефремов подчеркнул, что всё же признаёт свою вину и искренне раскаивается в том, что сделал, "если это сделал он". "Я действительно не помню ничего", - сказал актёр.

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября.