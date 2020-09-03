В Москве задержали члена "Открытой России" Андрея Пивоварова

В Москве сотрудники полиции задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Об этом сообщается телеграм-канал движения.

Пивоварова задержали в магазине в районе улицы Петровка и отвезли в ОВД "Тверской". На него составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. За что именно - не уточняется.

В начале августа Пивоваров был задержан сотрудниками пограничного отдела Рудня в Смоленской области. Вместе с ним были задержаны члены "Открытой России" Даниил Потапов и Александр Федосеев. Они ехали освещать выборы и протесты в Белоруссии в качестве блогеров.