ФРГ отвергла заявления Лукашенко о фальсификации дела Навального

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией слов канцлера об отравлении Алексея Навального не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель германского правительства, сообщает ТАСС.

Ранее в четверг, 3 сентября, Лукашенко сообщил главе правительства России Михаилу Мишустину, что Польша и Германия обсуждали фальсификацию отравления оппозиционера. По словам белорусского президента это было сделано, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуться" в дела Белоруссии. Телефонный разговор, по словам Лукашенко, перехватила белорусская военная разведка.

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок". Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

Россия заявила, что не получала от германских властей доказательств отравления Навального. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется в ближайшее время получить информацию из Берлина о результатах исследований немецких специалистов. Россия заинтересована в установлении причин произошедшего, подчеркнул Песков.