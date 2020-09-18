Лицом к событию. Бутылка укажет на отравителя?

Это Навальный "отравил" бутылку с водой, которую нашли в номере его томской гостиницы, а не она его. Это он "передал" ей следы яда, которые уже были в его организме. Это значит, он был отравлен до отъезда из гостиницы в аэропорт. Что думает об этих новых обстоятельствах один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов? А также: как в ФБК реагируют на резолюцию Европарламента о том, что все герои их расследований могут попасть под европейские санкции? На связи директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Почему европейцы по-прежнему не предоставляют России доказательства того, что в организме Навального найдет "Новичок"? В студии аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.