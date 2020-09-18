Время Свободы:"Отравления оппонентов Кремля - это что-то средневековое"

Почему ведущие страны Европы очень резко отреагировали на отравление Алексея Навального***Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан сразу после отбытия двухнедельного административного ареста***Политические оппоненты подозревают Дональда Трампа в том, что он не отдаст власть, если проиграет выборы, сам Трамп заявляет об опасности голосования по почте