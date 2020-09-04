Семья министра Мантурова владеет 5-звездочным отелем в центре Москвы

Семья министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на консультантов, работавших с текущими и прошлыми собственниками и топ-менеджерами гостиницы.

По словам собеседников газеты, отель был приобретен "пару лет назад", тогда он назывался Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide. Новый отель на 95 номеров был открыт летом прошлого года. Согласно сайту Booking.com, стоимость проживания в нем начинается от 7800 рублей за ночь.

По данным Росреестра, права на земельный участок под гостиницей принадлежат компании "Смарт холдинг", которая в свою очередь находится в управлении у фирмы "360 менеджмент". Конечные бенефициары этой компании — Тамара и Валентин Мантуровы, которых называют родителями главы Минпромторга.

Представитель Минпромторга на просьбу о комментарии сказал , что вопросы газеты к деятельности министерства и его руководства отношения не имеют. Связаться с родителями министра "Ведомостям" не удалось.

Опрошенные изданием эксперты считают, что рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel составляет сейчас 25-30 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей).

Денис Мантуров — самый богатый министр российского правительства. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей, годом ранее его доход составлял 433 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Геленджике собираются построить новую гостиницу с мариной для яхт и морским пассажирским портом. Инвестором строительства выступит ООО "Морской порт Геленджик", одним из владельцев которого является ЗАО "Геленджикский морской порт". Им же, согласно данным СПАРК, через цепочку компаний владеют Валентин Мантуров и Станислав Чемезов (полный тезка сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова).

"Коммерсантъ" называл семью Мантурова претендентом на покупку 5-звездочного отеля Kempinski Grand Hotel на 379 номеров в Геленджике.