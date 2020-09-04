В России впервые с 15 августа выявлено более 5 тысяч случаев COVID-19

В России впервые за последние две недели за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, суточный прирост инфицированных составил 5110.

Больше всего новых случаев фиксируется, по прежнему, в Москве – 692 за последние сутки, в Санкт-Петербурге – 193. И это самый высокий суточный прирост в городе с 21 июля.

Умер за сутки 121 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе 20 — в Петербурге и 10 — в Москве. Общее число умерших с начала пандемии достигло 17 649.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что осенью москвичи могут столкнуться со всплеском заболевания коронавирусной инфекцией. "Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на „удаленку“», — говорится в личном блоге на сайте мэра.

Согласно приведённой на сайте статистике, в московских больницах остаются порядка четырех тысяч пациентов с COVID-19. Каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой форме.

Максимальное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 6 703 - было выявлено в Москве 7 мая.

Неделю назад Собянин заявлял, что коронавирус можно будет полностью победить в течение ближайших шести месяцев.



