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Лицом к событию. Привычка убивать оказалась живучей

Лицом к событию. Привычка убивать оказалась живучей
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Лицом к событию. Привычка убивать оказалась живучей

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"Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет забыто и ничто не будет прощено. История строгая дама и «гениальный вождь, отец народов, солнце социализма» должен будет дать ответ за все свои дела". Это письмо, адресованное Иосифу Сталину, стоило жизни его автору - разведчику Игнатию Рейссу. 4 сентября 1937 года его убили в Лозанне. Убивала бригада, специализирующаяся на политических убийствах. Почему такой живучей оказалась эта кровавая "традиция"? В студии историк "Мемориала" Никита Петров

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