"Кукуха едет в сторону России". Встреча Лукашенко с Мишустиным

В воскресенье Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни поедет в Москву, общаться с Владимиром Путиным. Но в итоге встретился в Минске с чиновником рангом ниже - премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Казалось, содержание их беседы можно было примерно предугадать.

Александр Рыклин

О! Мишустин в Минске встречается с Лукашенко...Началась «Большая российско-белорусская возня»... Согласовывают последние «дорожные карты»... Ну, как согласовывают... «В этом здании, Александр Григорьевич, будет минская резиденция Владимира Владимировича... А вот эту ковровую дорожку вы с собой заберите... У нас свои»...

Однако отказывающийся покидать свой пост лидер Беларуси и здесь нашел чем удивить: он рассказал Мишустину о перехваченных переговорах между Германией и Польшей, в которых обсуждалось отравление Навального. По его словам, эти европейские страны договорились сфальсифицировать сведения о Навальном, чтобы навредить России. Стенограмму этого фрагмента беседы опубликовало правительственное новостное агентство БЕЛТА.

Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять ‘Новичок’, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.

В Сети это заявление встретили издевательскими комментариями.

Анастасия Кириленко

Белорусские спецслужбы перехватили разговор Берлина и Варшавы о том, как Германия сфальсифицировала данные о новичке.

Это не шутка, не первое апреля, это breaking news по рос. ТВ

Вадим Лукашевич

Полагаю, все было так.

Меркель позвонила в Польшу (не Макрону во Францию, не Джонсону в Великобританию, а своему главному и самому тесному союзнику после Албании - Анджею Дуде в Польше), чтобы сказать по незащищённой линии открытым текстом свою главную тайну. И этот разговор перехватил Лукашенко. Вот так сидел у радиоприемника, положив автомат на колени, и перехватил. Ну, в перерыве между поиском заброшенных в Беларусь 200 украинских бандеровцев. У него теперь такой досуг - слушать немцев по радиоприемнику, чтобы не пропустить ядерный удар НАТО по Минску

Блогеры попытались представить себе, как проходил перехват и как могла выглядеть расшифровка переговоров.

Не забыли Лукашенко и то, что в свое время он попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса.

Владимир Осечкин

По поводу бреда Лукашенко про «перехваты переговоров» вспомнил тут, как путинские пранкеры разыграли белорусского диктатора. Тот был готов принять в Минске беглого Януковича и какой-то батон из золота в качестве то ли подарка, то ли взятки. Тогда на дворе был 2014 год. И вот спустя 6 лет Лукашенко, который разговаривал с пранкером, полагая, что говорит с сыном Януковича, сейчас пытается заискивать перед Кремлём и сообщает о «перехвате разговоров». Ему бы собственную спецсвязь наладить, чтобы верифицировать, с кем он сам говорит по телефону... А то записали, видимо, телефонные разговоры очередных пранкеров и выдают миру сенсации.

Многих позабавило выражение лица, с которым внимал рассказам Лукашенко Михаил Мишустин.

Сергей Медведев

Больше всего это напоминает политические фарсы на Би-би-си, типа Yes, Minister. Лицо Мишустина -- отличная актерская работа.

Роман Попков

Мишустину не особенно комфортно слышать, как Лукашенко раз за разом называет вслух при нем фамилию, произносить которую российским управленцам запрещено. Слово «Навальный» звучит на межгосударственных переговорах высочайшего уровня, среди барочных кресел, и столиков с цветами. Слово «Навальный» взлетает под своды минского Дворца Независимости, этот полет фиксируют съемочные группы президентского пула. Мишустин, сидя на барочных диванчиках, вынужден слышать запрещенную фамилию. Мишустин в неудобном положении. Он понимает, что Александр Григорьевич во власти эмоций, во власти перманентного стресса, что он инициативничает и все меньше дружен с реальностью. Но Мишустину от этого не легче.

Над Лукашенко сейчас будут смеяться все — даже те, кому удобнее было бы думать, что нет никакого «Новичка», а есть лишь провокации коварного Запада. Александр Григорьевич за последние несколько недель перестал быть человеком, к словам которого можно относиться как к высказыванию ответственного и здравомыслящего политика.

Михаил Маглов

Когда поехал к этому идиоту, а он тут вытаскивает какие-то бумажки про заявление Меркель, что-то там перехватил, да еще и Навального по имени называет.

А у мужа твоей сестры бизнес в Германии

Глеб Морев

Ты-то куда, в калашный ряд, написано на лице Мишустина

Ольга Романова

Лукашенко сказал Мишустину, что подслушал разговор Меркель с Варшавой, и эти две дамы обсуждали, как бы им кинуть подлянку Володе и сказать, что он отравил Навального, а на самом деле нет.

Самое смешное в этом рассказе - лицо Мишустина.

Хотя у меня такое лицо было вчера, когда к нам в Русь Сидящую пришел запрос от МВД, не видали ли мы такого-то сбежавшего заключенного.

Сижу, кстати, на конференции против наркотиков, у меня как раз к спикерам вопрос назрел, шо это было

Аббас Галлямов

Я понял, почему вчера Мишустин такой обалдевший сидел. До него дошло, что раз Лукашенко переговоры Меркель с поляками перехватывает, то разговоры российского руководства он, конечно, тоже слушает.

Я думаю, Мишустин даже не особо вникал в то, что Лукашенко про Навального рассказывал. Он в этот момент судорожно в голове прокручивал, не говорил ли он в последнее время кому-нибудь чего-нибудь лишнего.

Многие уверены, что психика белорусского президента то ли не выдержала политического кризиса, то ли, наоборот, наконец проявила себя во всей полноте.

Иван Яковина

Вы видели лицо Мишустина, когда он выслушивал Лукашенко про переговоры Варшава-Берлин о Навальном?

Мне кажется, ему было очень страшно и тоскливо сидеть в одной комнате со спятившим дедом-садистом.

Одно дело в телевизоре на него смотреть, а совсем другое - рядом находиться...

Александр Фельдман

Михал Владимыч, лучше бы Вы с собой в Минск взяли не министров, а бригаду дюжих санитаров из 1-й психической...

Мария Слоним

Плохо дело, Лукашенко уже слышит голоса

Рустем Адагамов

Мишустина жалко, он вынужден сидеть и слушать бредни сумасшедшего. Лукашеску совсем кукухой поехал и демонстрирует это раз за разом.

Дмитрий Гудков

Лукашенко перехватил разговор Варшавы с Берлином, в котором Меркель призналась, что фальсифицировала отравление Навального «Новичком».

Вслед за этим агрофюреру из астрала шепнули, что американцы не были на Луне.

И про Землю добавили, когда она налетит на небесную ось, но нам это еще рано знать. Одно верно, как говорят братья-белорусы: «Кукуха едзе».

И уже, безусловно, пересекла границу с Россией.

Аркадий Кайданов

Получил наслаждение: Мишустин с выражением лица слушает, как Лукашенко рассказывает ему о перехваченном разговоре о Навальном.

Явно думает: "Ой, , лучше бы я налоги собирал! За что мне это вот все?!.."

Ксения Ларина

Даже Мишустину хочется провалиться от стыда.. «Неужели и со мной такое произойдёт?» - думает он . Произойдёт, Михаил Владимирович.

Илья Варламов

Российские власти пытаются делать вид, что имеют дело с серьёзным политиком, который выиграл выборы. Но Лукашенко прямо кричит, что он — выживший из ума, обгадившийся старик. Сегодня он зачем-то заявил, что у него есть перехват разговора Варшавы и Берлина, который «отчётливо говорит о том», что «никакого отравления Навального не было». Какое же позорище. И вот этому человеку почти каждый день звонит Путин.

С другой стороны, возможно, Мишустин приехал предложить ему место ведущего на "РЕН-ТВ" или "Царьград" и попросил выполнить тестовое задание для кастинга?

Ольга Рудь

Всю четверть века этот трагикомический стендап фонтанировал по самым высоким стандартам, но финальный сезон превзошел сам себя. Причём заметно это было вот прямо с начала года, если не раньше, просто никто извне тогда на градусник не смотрел.

Есть и литературные интерпретации.

Андрей Шипилов

РИА-новости опубликовало заявление Лукашенко, которое тот сделал в бесебе с Мишустиным... Однако опубликовало не полностью.

Ниже полная расшифровка беседы, на основе перехвата радиоэлектронной разведки бундесвера.

Лукашенко: Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, мы перехватили разговор.

Мишустин (испуганно): Мой? Шантажировать будешь?

Лукашенко: Не! Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было»

Мишустин: ! Михалыч уссытся от смеха!

Лукашенко: Сделали они это... минутку... (достает бумажку и чиаете по слогам): „Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии“.

Мишустин: ! Саша, смени дилера. Ей-богу, он тебе какой-то хрени разбодяжил.

Лукашенко: Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди… Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным надо будет серьезно разобраться в этой ситуации.

Мишустин машет у Лукашенко рукой перед глазами, тот не реагирует.

Лукашенко: Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб, для того чтобы они разобрались, кому это надо.

Мишустин: !

==========================

Дисклаймер: Данный текст не является фейковым новостным сообщением, а представляет собой пародийную художественную миниатюру. Речь Лукашенко процитирована с сайта РИА-новости.

Иван Давыдов

- Опять “Новичок”, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.

Мишустин внимательно посмотрел на Лукашенко. Тот оживился.

- Да и заявления Меркель никакого не было!

Мишустин дернулся.

- Но...

- Да и Меркель никакой нет!

- В смысле?

- И Германии нет!

- Послушайте, Александр Григорьевич, я, конечно, все понимаю, но...

- И России! И вас! И меня.

Что-то похолодело у Мишустина внутри.

- А Владимир Влади...

- И Владимира Владимировича нет! Ничего нет. Есть только огромная картофелина, которая носится в ледяной пустоте космоса!

И тут премьер-министр Российской Федерации почувствовал эту самую ледяную пустоту. И еще почувствовал, что он - премьер-министр Российской Федерации! - начинает медленно исчезать. Растворяться. То же происходило и с его собеседником.

Дольше всего различимы были усы, и даже когда пропали губы, из-под усов все еще раздавалось:

- И Трампа никакого нет!

Артур Соломонов

- А знаешь, Миша, я ведь соврал про Варшаву и Берлин.

- Знаю, Саша.

- На самом деле в Берлин звонили из Берлина...

- Мне б домой...

- Из Берлина 1945 года... Гитлер звонил Меркель... У нас есть записи, Меркель его марионетка, она сама себя так называет: "марионетка фюрера", и хохочет, это ведьма, Миша, кровь стынет в жилах... А потом Адольф ей говорит... Но я об этом в Москве Путину расскажу. Это совсем уже секреты.

- Совсем секреты не надо. Надо домой.

Мнение, что белорусский диктатор выжил из ума, разделяют не все: многие уверены, что он просто пытается из последних сил понравиться российским властям.

Павел Шехтман

Боже, какой все-таки Лука феерический колхозник. И дело не в том что фейковый разговор Меркель с Дудой зачем-то сочинил а в том КАК он это подает. "И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ)". В ФСБ Карл. Глава государства направляет якобы важнейший политический перехват... товарищу майору на Лубянку. Меркель у него говорит: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть сыплет официальными российскими формулировками. И вообще ночей не спит, думает, как бы напакостить россиянам на Единый День Голосования. Какие же они все-таки неисправимые провинциальные кретины...

Федор Крашенинников

Лукашенко - это, конечно же, тот самый человек, чьего мнения по отравлению Навального и не хватало. Старик суетится и пытается быть полезным, но делает только хуже.

Прям вижу эту сцену: Берлин отчитывается перед Варшавой (ну а перед кем еще-то?) о том, что Меркель обманули и отравления не было, и все это слушают спецслужбы Беларуси.

Лукашенко выступает в роли Захарченко, который, как мы помним, своими глазами видел украинский самолет, сбивающий Боинг на высоте 10 000 метров.

Аббас Галлямов

Главный вызов сейчас стоит перед Громовым и Кириенко. Что делать с внезапно свалившейся помощью Лукашенко, разоблачившего заговор Польши и Германии? Сделать вид, что ничего не было и поставить на эту тему стоп-сигнал? Или поручить Симоньян и Соловьеву развить историю, запретив им при этом смеяться?

Вроде бы здравий смысл подсказывает, что первый вариант намного лучше - чтоб окончательно в идиотов на превращаться. Но кто его знает, а вдруг начальник позвонит и спросит: «Вы почему заявление руководителя дружественной державы игнорируете? Может быть вы тоже считаете, что это не провокация Запада? Что это ФСБ Навального отравила?!»

Не дай бог перед таким выбором оказаться.

Кирилл Шулика

Ну а вообще сегодняшние переговоры с Мишустиным показали, что Лукашенко с Россией ведет себя, как цыганенок. Они по Москве не так давно ходили и продавали "редкие монеты", которые представляли из себя какую-то продукцию китайских производителей. Ну то есть я скажу, что вы хороший человек и дам монеты, а вы мне много денег.

Я одного не понимаю... А нормальные отношения Россия может строить? Ну как вот у нормальных стран. Там между Германией и Францией, например. Вот зачем эти извращения с мелкотравчатым жалким диктатором?

Сергей Пархоменко

Поразительно.

Но и интересно: на какую еще низость он готов, чтобы спастись и вымолить помощь.

Вообще, это дело постепенно все дальше уводит нас из области политологии в область даже не этнографии, а уже скорее антропологии и этологии. Наблюдаем поразительные проявления природы человека как биологического вида. И убеждаемся, что это животное из отряда приматов способно на многое, когда чует опасность.

Илья Вайцман

Потрясен успехами белорусских математиков и хакеров. Мгновенно перехватить связь между Меркель и Дудой, оперативно взломать современное шифрование (которое в самом нестойком варианте требует тысяч лет атаки всеми вычислительными мощностями планеты, а в стойком - вообще не ломается до тепловой смерти Вселенной) и передать лукашенковскими руками распечаточку Мишустину это реально круто.

С одной стороны, конечно, смешно. С другой - наоборот, не смешно.

Лукашенко готов выглядеть идиотом, публично и не стесняясь озвучивать бредовые фальшивки, готов на камеру активно подмахивать путинскому режиму, он готов вообще на всё. Сдать страну путину? Да легко, Лукашенко легко подпишет любые бумаги, любое безумие - только бы увернуться афедроном от осинового черенка лопаты. Т.е., его именно черенок не устраивает, а так ничего...

Еще раз: Лукашенко пойдет на любую глупость, мерзость, подлость и предательство. Нет никакой "красной черты".

Сергей Смирнов

Лукашенко думает, что он самый хитрый и самый умный.

Поразительно конечно.

Алексей Шляпужников

Да что вы знаете про испанский стыд?!

Алексей Беляков

Усатый лижет российские ботинки так, что даже Симонян покраснела и отвернулась

Сталингулаг

Вот вы смеётесь над Лукашенко, который в своей голове прослушивает разговоры Берлина, Варшавы и других городов, думаете, дед совсем умом тронулся, может, ударился головой, когда в автомат магазин вставлял, или с вертолёта упал, а он на самом деле готовит пути отхода. Кому он будет нужен после того, как вежливо, но очень настойчиво белорусы все-таки попросят его уйти? А так, послушаешь его – ведь образцовый российский чиновник, прямо бери и ставь, куда хочешь! Он и условную саратовскую область возглавить может, и с депутатского кресла инициативами фонтанировать в состоянии, и на федеральные каналы прийти звонко помудазвонить, рассказывая, какие ещё ему удалось перехватить шпионские тайны в чертогах своего разума.

Другие уверены, что это показательное выступление Лукашенко провел по шпаргалке из Кремля.

Олег Кашин

А вы же понимаете, что эту речь про радиоперехват ему сам Мишустин и привез? Типа на вот, говно, перескажи.

Леонид Волков

Жил во дворе гопник; взял у отца без спроса Москвич и разбил его об столб. Отец выпорол его и запретил брать машину. Гопнику больно, позорно и плохо. Он идет во двор, видит дети на великах катаются. Отловил одного, отпинал, велик отобрал. И вот как-то ему полегче стало.

Публичное унижение Лукашенко Путиным — когда Лукашенко, который готов ползать перед Путиным на брюхе ради сохранения власти в Минске, заставили поработать клоуном в деревенском спектакле — это, конечно, реакция Путина, дворового гопника на вчерашнюю порку со стороны Меркель.

Возразить нечего. Больно, стыдно, унизительно, задница саднит — пошел на ком-то вымещать злобу, Лукашенко удачно под руку попался. Ну, спасибо, что в этот раз не Воронеж.

Корпускула

Сегодняшний монолог Лукашенко перед окаменевшим от отвращения Мишустиным (даже для наших М[огущественных]З[лых]С[ил] Лукашенко - чересчур, но с ним приходится мириться, потому что генотип всё же общий) это уже совсем "баширов-и-петров". В деле Скрипалей до их появления еще можно было саркастически шутить или ссылаться на то, что в МЗС и спецслужбах не совсем же идиоты. А потом этих двоих зачем-то решили показать и тут стало уже не до шуток, потому что да, идиоты, вот эти двое идиоты, те, кто их послал на задание, их начальство до самого верха, те, кто сочинял им про шпили-вили и отправил их к Симоньян, и отдельно Маргарита Симоньян, все поголовно альтернативно мыслящие существа, и каждому их идея казалась логичной и удачной. А обычные люди, без чешуи, еще и поняли, что наши и отравили.



И когда Лукашенко начинает нести, что кто шляпку спер, тот и тетку пришил, в смысле, кто отравил, а пардон, "фальсифицировал отравление" Навального, он же и протесты в Белоруссии раскачал, и этот злодей находится одной ногой в Берлине, другой в Варшаве, а звать его Макрон, то тут уже и сказать нечего. Раз Картофану велено так отрабатывать "братскую помощь", дальше можно уже не сомневаться. Не дай бог, еще и "запись" предъявит, и тогда мы услышим как Вован и Лексус изображают "иностранные языки".

И вот по старому сценарию Мария Захарова опять требует фактов, формул и доказательств и настаивает на "совместной работе". И тогда так же требовала вместе с другими, ну и дотребовалась, а сейчас, если постарается и еще покричит, то немцы заморозят Северный поток-2.



Так что доводы про "невыгодно" абсурдны. Вы имеете дело с существами, у которых плотный рептильный мозг. Выгода - понятие, подразумевающее рациональное мышление. Но тут-то одни инстинкты: напуган - кричу и нападаю, потомство защищаю (Лукашенко держится за власть не ради себя, а ради Коли, которого сожрут его же старшие братья при первом удобном случае), хочу есть всё, что можно съесть, территорию надо метить, соперников уничтожать. Убить всех людей. В таком духе. Где в формуле "давайте его убьем, чтобы его не было" выгода? "Чтобы не было" - вот и вся выгода.

Андрей Ростовцев

Как скучно и одновременно захватывающе развиваются события. Всё по сценарию, прописанному ещё со времён малазийского боинга. Настало время "Испанского диспетчера" и роль клоуна сыграл А.Г. Лукашенко.

Как подтверждение этой теории может восприниматься и то, что Дмитрий Песков заявил о передаче в ФСБ сведений Лукашенко о перехваченных переговорах. Кремлевский пул РИА Новости сообщил, что Путин обсудил итоги визита Мишустина с Советом безопасности, подчеркнув, что на встрече присутствовали глава ФСБ Бортников и директор СВР Нарышкин. Они-то и расскажут россиянам всю правду об отравлении Навального, уверен ​Сергей Марков:

Лукашенко заявил, что у него есть данные прослушки переговоров между Берлином и Варшавой, из которых следует, что новость с отравлением Навального Новичком, озвученная Меркель - фальсифицирована. Кому верить? Лукашенко или Меркель? Верить нужно СВР - службе внешней разведки России. Которые и помогают сейчас Лукашенко получать всю необходимую информацию из Варшавы о госперевороте и осознать реальность. СВР дает самую правдивую информацию в мире. No one fake news.