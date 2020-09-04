Песков: данные Белоруссии о деле Навального переданы в ФСБ

В ФСБ России анализируют переданную Белоруссией информацию о том, что Германия сфальсифицировала данные об отравлении политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы наверняка доложат президенту Путину выводы по переданным Минском документам.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске рассказал главе правительства России Михаилу Мишустину, что Польша и Германия обсуждали фальсификацию отравления российского оппозиционера. По словам Лукашенко, это было сделано, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуться" в дела Белоруссии. Лукашенко сообщил, что телефонный разговор перехватила белорусская военная разведка.

Германия отвергла заявление Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Навального.

Песков также сообщил, что следствие по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным будет открыто де-юре, если подтвердится информация о наличии в его организме отравляющих веществ, Москва рассчитывает на получение данных по этому вопросу от Берлина, однако пока их нет, сказал пресс-секретарь российского президента.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок".