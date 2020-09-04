Spiegel: следы "Новичка" нашли на коже, в крови и моче Навального

Эксперты специализированной лаборатории германского Бундесвера обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Об этом пишет германское издание Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытой встречи высокопоставленного чиновника министерства обороны Герда Хуфе с членами Бундестага.
Как сообщается, следы "Новичка" в организме российского оппозиционера были минимальными, однако их было достаточно, чтобы определить яд и не сомневаться в полученных результатах.
Сообщается также, что по данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой. При этом специалисты предполагают, что содержимое бутылки не было отравлено, а Навальный пил из неё уже после того, как был отравлен.
В публикации Шпигеля речь идёт также о возможных санкциях, которые Германия и другие страны ЕС могли бы ввести против России в случае, если реакция российских властей на призывы расследовать отравление Навального не удовлетворит Берлин. В публикации отмечается, что персональные санкции более вероятны, чем секторальные. Der Spiegel, однако, отмечает, что ряд германских политиков, в том числе из правящей коалиции, в последние дни выступили за замораживание проекта газопровода "Северный поток-2" или за полный выход Германии из него.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный с 20 августа находится в коме после того, как резко почувствовал себя плохо на борту самолёта из Томска. Двое суток он провёл в больнице в Омске, а затем был перевезён в клинику в Берлин. О том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", то есть высокотоксичным ядом, германское правительство сообщило 2 сентября по итогам анализов, проведённых в лаборатории Бундесвера. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти России расследовать случившееся с Навальным.
- В России пока не возбуждено уголовное дело по факту отравления - объявлено лишь о проверке. Глава МВД Владимир Колокольцев в пятницу вновь заявил, что в ситуации с Навальным пока нельзя говорить о преступлении, а главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у Алексея Навального за неделю до госпитализации в омскую больницу были проблемы с пищеварением из-за диеты. Он отрицает, что политик был отравлен.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне в беседе с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным сказал, что белорусские спецслужбы якобы перехватили телефонный разговор "между Варшавой и Берлином", из которого следует, что отравление Навального - фальсификация. Власти Белоруссии заявили, что аудиозапись, которую Лукашенко передал Мишустину, будет обнародована вечером в пятницу.
- "Новичок" фигурирует в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году. Британские власти обвинили в покушении российскую военную разведку, Москва отрицает обвинения.
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