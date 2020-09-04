Spiegel: следы "Новичка" нашли на коже, в крови и моче Навального

Эксперты специализированной лаборатории германского Бундесвера обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Об этом пишет германское издание Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытой встречи высокопоставленного чиновника министерства обороны Герда Хуфе с членами Бундестага.

Как сообщается, следы "Новичка" в организме российского оппозиционера были минимальными, однако их было достаточно, чтобы определить яд и не сомневаться в полученных результатах.

Сообщается также, что по данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой. При этом специалисты предполагают, что содержимое бутылки не было отравлено, а Навальный пил из неё уже после того, как был отравлен.

В публикации Шпигеля речь идёт также о возможных санкциях, которые Германия и другие страны ЕС могли бы ввести против России в случае, если реакция российских властей на призывы расследовать отравление Навального не удовлетворит Берлин. В публикации отмечается, что персональные санкции более вероятны, чем секторальные. Der Spiegel, однако, отмечает, что ряд германских политиков, в том числе из правящей коалиции, в последние дни выступили за замораживание проекта газопровода "Северный поток-2" или за полный выход Германии из него.