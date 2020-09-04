Омский врач связал состояние Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у Алексея Навального за неделю до госпитализации в омскую больницу были проблемы с пищеварением из-за диет. Слова Сабаева приводит ТАСС.

Как утверждает омский токсиколог, "всё, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ, он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления". Сабаев уточнил, что данная клиническая картина встречается часто.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный в тяжёлом состоянии был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите", где после обследования немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера найден токсин из группы ингибиторов холинэстеразы, к этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок".

Алексей Навальный находится в берлинской клинике в тяжёлом состоянии, на ИВЛ. "В дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжелого отравления", – говорится в отчёте клиники "Шарите" о состоянии его здоровья.