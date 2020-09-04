Тихановская призвала ООН направить в Минск наблюдательную миссию

Кандидат в президенты Белоруссии, соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская в пятницу призвала ООН направить в Белоруссию международную группу наблюдателей, чтобы зафиксировать происходящее в стране, где уже почти месяц продолжаются акции протеста.

Тихановская по видеосвязи из Литвы, где она сейчас находится, выступила на неформальной встрече Совета безопасности ООН, которая была проведена по так называемой "формуле Арриа".

Тихановская также призвала провести специальное заседание Совета по правам человека ООН, посвящённое ситуации в Белоруссии. Она отметила, что силы безопасности непропорционально применяют силу против протестующих, нарушая права человека и не уважая человеческое достоинство.

Тихановская призвала международное сообщество "использовать весь механизм для прекращения насилия", в том числе ввести санкции против тех, кто совершал нарушения во время выборов и, как она выразилась, "преступления против

человечества".

Протесты в Минске и других городах вспыхнули после того, как победителем президентских выборов 9 августа был объявлен Александр Лукашенко, действующий президент, правящий страной уже 26 лет. По утверждениям оппозиции, подкреплённым многочисленными свидетельствами, выборы были сфальсифицированы. Органы правопорядка применили силу против протестующих. Тысячи людей были задержаны, многие избиты и подверглись издевательствам. Мирные протесты продолжаются, на воскресенье назначен новый массовый митинг против Лукашенко.

Страны ЕС обсуждают возможные санкции против белорусских официальных лиц, их уже ввели страны Балтии. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, а официальная Москва фактически поддержала его утверждения о том, что Запад вмешивается в дела Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вместе с партнёрами по ЕС стремится к тому, чтобы обеспечить соблюдение основополагающих прав и свобод белорусского народа.