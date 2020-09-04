Посла РФ вызвали в Госдепартамент из-за отравления Навального

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в пятницу заявил послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову о "серьёзной обеспокоенности" США в связи с выводами германских властей о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в России веществом из группы ядов "Новичок".

Антонов был приглашён в Госдепартамент для обсуждения ситуации вокруг Навального. Как говорится в заявлении Госдепартамента, Бигэн подчеркнул, что использование российскими властями химического оружия - которым считается "Новичок" - было бы явным нарушением международных обязательства в Москве. Заместитель госсекретаря призвал Россию оказать содействие расследованию.

Бигэн недавно посещал Россию и в ходе переговоров в Москве заявлял, что, если отравление Навального подтвердится, реакция США будет жёсткой.

Также в пятницу в связи с отравлением Навального в МИД Австрии был приглашён российский посол в Вене.

О том, что исследования показали, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", власти Германии, где Навальный сейчас проходит лечение, заявили в среду. Они призвали Москву дать объяснения случившемуся с Навальным, расследовать отравление и привлечь виновных к ответственности.

Великобритания и её союзники, включая США, ранее возложили на Москву ответственность за покушение в британском Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с использованием того же "Новичка". В связи с этим покушением против России были введены санкции, были высланы десятки российских дипломатов. Москва отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

В случае с Навальным российские официальные лица говорят, что пока не получили из Германии никаких документов, и поэтому для расследования случившегося с Навальным нет оснований. В Омской больнице, где он лечился в России до того, как был вывезен в Берлин, утверждают, что в анализах следов яда не нашли, и отравление исключают.

Навальный с 20 августа находится в коме, с 22 августа он на лечении в Берлине.