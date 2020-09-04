Росстат: в июле умерло более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

По данным Росстата в России за июль умерло более 10 тысяч инфицированных коронавирусом. Однако основной причиной смерти COVID-19 признан только у 4 863 погибших.

Предположительно коронавирус стал причиной смерти ещё 1 059 человек, но результаты их тестов еще не известны. В 1 191 случае COVID-19 стал причиной осложнения других болезней, но не считается основной причиной смерти. У 2 966 погибших коронавирусная инфекция записана, как "сопутствующее заболевание, которое никаким образом не повлияло на наступление смерти". Всего за июль 2020 года в стране умерло 181 500 человек, по сравнению с 151 554 смертями в июле 2019 года.

В пятницу в России впервые за последние две недели за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, суточный прирост инфицированных составил 5110. Больше всего новых случаев фиксируется, по прежнему, в Москве – 692 за последние сутки, в Санкт-Петербурге – 193. Всего число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии, по официальным данным, превысило 1 миллион человек.

Общее число умерших с начала пандемии, по данным оперативного штаба, достигло 17 649. Речь идёт о тех умерших, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти. Если же учитывать всех умерших, у кого был выявлен коронавирус, как это делается в ряде стран, число жертв эпидемии увеличится более чем в 2 раза: в июне, по данным Росстата, умерли 11 917 инфицированных коронавирусом, а в мае 12 452. То есть общее число умерших только за последние три месяца превышает 30 тысяч.