В Белоруссии арестованы руководители IT-компании PandaDoc

В Белоруссии арестованы четверо руководителей IT-компании PandaDoc, основатель которой Микита Микадо открыто поддержал оппозицию. Об этом сообщает TUT.by.

Бухгалтера компании Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа обвиняют в в хищении 107 тысяч белорусских рублей (3 миллиона российских рублей по курсу ЦБ РФ) бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Сотрудники PandaDoc арестованы на два месяца. В компании обвинения отрицают и связывают уголовное преследование с политической позицией её основателей. Руководство IT-проекта объявило о том, что компания прекращает свою работу в Белоруссии. PandaDoc вывезет около 250 своих сотрудников из страны.

Микита Микадо в своём обращении в инстаграм заявил, что намерен "давить экономически, политически, информационно" и "переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов". Предприниматель высказал недоумение по поводу обвинений в хищении бюджетных средств. По словам Микадо, его компания - частная, проводит операции "в белую" и месяц назад прошла аудит.

Ранее в офисе компании и в домах некоторых её сотрудников прошёл обыск. "Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете?" – написал тогда Микадо в инстаграме.

В августе, на фоне информации об избиениях и пытках белорусским ОМОНом задержанных протестующих, Микита Микадо выступил с инициативой финансовой помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые откажутся выполнять приказы и уйдут со службы. На сегодняшний день обработано более 300 заявок и одобрено 50 платежей, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Основатель PandaDoc Микита Микадо белорусский IT-предприниматель, живущий в США. Его стартап занимается автоматизацией документооборота в компаниях. Микадо стал одним из героев фильма "Как устроена IT-столица мира" журналиста Юрия Дудя о Кремниевой долине в США.

Ранее из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса вывез российский поисковик "Яндекс". Тогда офисы обыскивали сотрудники управления МВД по борьбе с организованной преступностью, что они искали – не сообщается. За день до обысков в "Яндексе" ряд белорусских IT-компаний подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы.

Протесты в Минске и других городах вспыхнули после того, как победителем президентских выборов 9 августа был объявлен Александр Лукашенко, действующий президент, правящий страной уже 26 лет. По утверждениям оппозиции, подкреплённым многочисленными свидетельствами, выборы были сфальсифицированы. Органы правопорядка применили силу против протестующих. Тысячи людей были задержаны, многие избиты и подверглись издевательствам. Мирные протесты продолжаются, на воскресенье назначен новый массовый митинг против Лукашенко.